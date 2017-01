Prenant la parole lors des voeux de l'Union wallonne des entreprises à Genval (Rixensart), le premier ministre Charles Michel (MR) a notamment commenté le contexte international qui s'est considérablement transformé ces derniers mois.

Considérant que la tradition d'ancrage international solide de la Belgique est un atout, il a précisé que le pays devait continuer à faire entendre sa voix avec un positionnement volontaire et engagé dans le projet européen. Pour Charles Michel, il faut désormais assumer une Europe à plusieurs vitesses, dont la zone euro doit être le noyau dur. "Pour nos parents et nos grands-parents, le projet européen est naturel, évident. Mais depuis dix ans, quand on parle d'Europe, on parle de crise: il faut réenchanter le projet européen pour qu'il soit plus en phase avec les attentes de nos concitoyens. Il ne faut pas laisser les populistes en faire le punching-ball de leurs simplismes", a indiqué Charles Michel mardi.

Convenant que les décisions sont difficiles à prendre à 27, le premier ministre estime qu'il faut assumer une Europe à plusieurs vitesses, avec un noyau dur qui serait la zone euro parce qu'elle est moteur de réforme et de croissance.

Charles Michel a évoqué deux priorités pour ce projet: le développement de l'économie en misant sur la relance et l'emploi, notamment des jeunes; et la sécurité intérieure et extérieure comprenant des contrôles stricts aux frontières extérieures et un échange d'informations efficace.





Pas d'impuissance sur le plan politique

Charles Michel (MR) a détaillé les priorités de la politique du gouvernement fédéral, dressé un premier bilan à mi-législature et indiqué quelques grands chantiers à venir. Parmi ces derniers figurent la loi de 1996 sur la compétitivité des entreprises, la poursuite des réformes du marché du travail, la réforme de la fiscalité des entreprises et le pacte pour les investissements. Pour Charles Michel, le gouvernement fédéral a mis le développement économique au coeur de son projet politique, avec le but clair de créer des emplois. Une première évaluation à mi-législature montre que le nombre de faillites en Belgique n'a jamais été aussi bas depuis six ans, les entreprises n'ont jamais créé autant d'emplois depuis dix ans, les investissements ont augmenté de 6% et la balance commerciale est sortie du rouge, a-t-il analysé.

"Je mesure que ces indicateurs sont encore fragiles, mais ils montrent qu'il n'y a pas d'impuissance sur le plan politique, quand on prend ses responsabilités", a ajouté le premier ministre devant les entrepreneurs wallons.

Pour l'avenir, Charles Michel a promis de poursuivre le travail avec une réforme de la loi de 1996 sur la compétitivité pour maintenir la capacité concurrentielle des entreprises belges, une réforme de la fiscalité des entreprises, et une modernisation des règles du travail, notamment pour s'adapter à la digitalisation de l'économie.