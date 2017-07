Belgique Olivier Chastel et Benoît Lutgen, les deux chefs de file du MR et du cdH, en ont fait l'annonce simultanément sur Twitter à 13h55. Ils ont trouvé un accord pour la formation du gouvernement wallon.

Les deux partis finalisaient depuis plusieurs jours un accord de gouvernement pour la Wallonie.



Les deux hommes présentent les détails de cet accord à 16h au Parlement de Wallonie.

Suivez la conférence de presse en direct:

MR et cdH disposent à deux d'une courte majorité (38 sièges sur 75).

Le 19 juin dernier, le président du cdH, Benoît Lutgen, avait appelé à former de nouvelles majorités sans le PS en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles et à Bruxelles, rompant une alliance de près de 13 ans.

Le cdH disait considérer le PS infréquentable à la suite des scandales Publifin et Samusocial, et le jugeait trop enclin à courir derrière le PTB, qui caracole dans les sondages. Le PS dénonçait de son côté une trahison du cdH, plus soucieux de sauver son avenir que de l'intérêt général.

Sous l'impulsion de M. Lutgen, des pourparlers avaient alors débuté, le MR répondant présent dès le début. Mais les réticences de DéFI et d'Ecolo, qui ont fait d'un accord sur la gouvernance un préalable à toute négociation pour la formation de gouvernements, avaient progressivement refermé la porte à Bruxelles et en Fédération, où MR et cdH ne disposent pas d'une majorité.

Les deux partis avaient alors accéléré le pas pour la Wallonie il y a dix jours, tandis que le cdH confirmait qu'il ne souhaitait plus gouverner avec le PS à Bruxelles et en Fédération.

L'accord, qui réglera l'action de la coalition orange-bleu pour les deux derniers cinquièmes de la législature (jusque 2019), est notamment attendu sur les thèmes de la gouvernance (où DéFI, Ecolo et le PS ont trouvé des convergences dernièrement) ainsi que de la rationalisation des organismes publics.

Des économies dans les dépenses publiques devraient notamment aider le MR et le cdH à financer la suppression de la redevance télévision, dossier emblématique en Wallonie mais qui pèse quelque cent millions d'euros de recettes, et que les nouveaux partenaires avaient dit vouloir insérer dans une réforme fiscale globale.