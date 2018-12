Le vote mercredi en commission de la Chambre d'une résolution soutenant le Pacte des Nations unies sur les migrations légitime la position belge défendue en septembre dernier par le Premier ministre Charles Michel à la tribune de l'ONU, a affirmé le président du MR Olivier Chastel.

"La fermeté du Premier ministre a porté ses fruits", commente-t-il dans un communiqué, alors que la N-VA considère à l'inverse que cette résolution n'a pas de valeur suffisante pour que M. Michel se rende à Marrakech pour approuver le pacte sans accord du gouvernement.

M. Chastel dit prendre acte du vote négatif de la N-VA et du fait qu'elle "a fait savoir qu'elle restait membre du gouvernement".

"En demandant au Parlement fédéral de se prononcer sur le Pacte migratoire, le Premier ministre a légitimé la position belge défendue en septembre dernier à la tribune de l'ONU. Oui, le Parlement fédéral belge soutient ce Pacte, et c'est ce message que Charles Michel portera à Marrakech la semaine prochaine", commente le président des réformateurs.

Il pointe toutefois du doigt le PS, "dont l'abstention est quelque peu hypocrite vu qu'il prétendait soutenir ce Pacte".

Olivier Chastel rappelle les éléments "chers au MR" contenus dans ce pacte non-contraignant, tels qu'un "cadre de coopération qui confirme la souveraineté de tous les États mais les encourage aussi à collaborer, en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité et dignité, ainsi que leur réintégration durable dans leur pays d'origine."

"La problématique de la migration dépasse en effet largement le cadre belge et nécessite d'être gérée d'un point de vue européen et même mondial. Le Pacte confirme la possibilité pour les États d'opérer la distinction entre migration régulière et irrégulière. En matière de regroupement familial, il n'est pas contradictoire avec le cadre mis en place par la Belgique avec le soutien du MR (niveau de revenu, connaissance de la langue, durée du séjour etc). Le texte prévoit encore de gérer les frontières de manière intégrée, sûre et coordonnée."