Mais la réponse du MR vient de nous être apportée. Pour le président des libéraux francophones, Olivier Chastel, c'est non. " La proposition de Bart De Wever n'amène rien de nouveau. Le MR veut respecter l'expression du parlement. Le Premier ministre Charles Michel ne laissera jamais la Belgique en otage de la N-VA."





Pour Olivier Chastel, la N-VA n'est pas sincère lorsqu'elle affirme vouloir trouver une formule au sein du gouvernement fédéral pour sortir de la crise actuelle. " Quand on voit les dernières déclaration de Bart De Wever, quand on voit la campagne de communication organisée cette semaine par la N-VA, quand on pense au show que sera la conférence organisée dimanche matin par Theo Francken sur son opposition au Pacte, il est désormais impensable de croire encore que la N-VA veut trouver des solutions."