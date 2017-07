Quelque 1,7 million de travailleurs belges ont reçu l'année passée une partie de leur salaire en chèques-repas, ressort-il d'une question parlementaire du député Georges Gilkinet (Ecolo) au ministre fédéral de l'Emploi Kris Peeters (CD&V).

Au total, 2,5 milliards d'euros ont ainsi été distribués en écochèques et en chèques-repas, rapporte mardi L'Echo. La somme totale des chèques-repas versés en 2016 atteint 2,2 milliards d'euros, soit 10% de plus que l'année précédente. Une hausse qui peut s'expliquer par le nombre croissant de Belges recevant cet avantage, mais aussi par l'augmentation du montant maximum par chèque de 7 à 8 euros par jour de travail presté. Le montant moyen par travailleur est ainsi passé de 1.217 à 1.309 euros par an.

Les écochèques gagnent également en popularité, puisqu'ils ont été intégrés au package salarial de 1,58 million de Belges l'année passée, soit 125.000 de plus qu'en 2015, pour un montant total de 232 millions d'euros.