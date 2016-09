Cinq interpellations après des affrontements entre la police et des jeunes à Molenbeek-Saint-Jean

Belgique

La zone de police Bruxelles-Ouest a procédé dimanche après-midi à cinq interpellations en marge d'affrontements qui ont opposé des policiers à quelques jeunes à proximité de la station de métro Beekkant à Molenbeek-Saint-Jean.

Deux agents ont été blessés et plusieurs véhicules des forces de l'ordre endommagés par des pierres et d'autres projectiles, a indiqué le commissaire Johan Berckmans. Vers 16H30, la situation était revenue au calme, a précisé le porte-parole de la police. "Les problèmes ont commencé lorsque notre brigade anti-banditisme effectuait un contrôle vers 14H00 à hauteur de la station de métro", a expliqué le commissaire Berckmans. "Deux personnes ont été interpellées. Plusieurs jeunes du voisinage se sont échauffés et s'en sont pris à la police. Des containers de déchets ont également été renversés sur la rue."

La police s'est retirée mais est revenue dans les environs de la station de métro vers 15H30 et les affrontements ont repris de plus belle, avec des jets de pierre notamment. Deux agents ont été blessés dont un a dû être emmené à l'hôpital. Quelques véhicules ont été endommagés. Trois personnes ont été interpellées.