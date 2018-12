Le parti de Raoul Hedebouw s'est fait remarquer ce dimanche au cours de la marche pour le climat.













Le parti de Raoul Hedebouw s'est particulièrement fait remarquer ce dimanche. Ses militants de rouge vêtus ont entamé des chants et dansé au rythme de la musique.











"Claim the Climate" a réuni plus de 65.000 personnes dans les rues de Bruxelles. Parmi les participants, quelques personnalités politiques sont également présentes. On pouvait ainsi retrouver Zakia Khattabi, Raoul Hedebouw et bien d'autres encore arpentant les grandes artères de la capitale avec les manifestants.