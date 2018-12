"Claim the climate" confirmerait déjà son statut de plus grande marche pour le climat jamais organisée en Belgique. Un premier décompte de la police fait part de quelque 15.000 participants aux alentours de 12h30. De nombreuses autres personnes sont encore attendues. Les organisateurs prévoient la venue de pas moins de 30.000 personnes pour le grand final de la marche au Cinquantenaire avec au programme des concerts et pièces de théâtre sur le thème du climat. Selon des sources policières, la marche aurait déjà réuni à 15h plus de 60.000 personnes. La SNCB a annoncé que pas moins de 34.000 voyageurs se sont rendus en train ce dimanche dans la capitale.

Suivez la marche avec nous en direct

Des trains vers Bruxelles bondés

La marche qui a débuté à 13 heures a attiré les foules ce dimanche comme le prouvaient les premières images et vidéos mises en ligne par des participants sur Twitter.

Les trains se dirigeant vers la capitale étaient bondés et les quais des gares ont vu défiler des milliers de personnes.

Certaines personnes ont d'ailleurs déploré le manque de mesures prises par la SNCB et la Stib pour l'occasion.

Le service de transports publics bruxellois est toutefois gratuit en ce dimanche 2 décembre, un geste de la part de la Stib en l'honneur de la Marche pour le Climat. La SNCB, quant à elle, propose un "Green Ticket' à cinq euros.