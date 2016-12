Vu la météo clémente de ces derniers mois et même de ces dernières semaines, on en parle moins. Pourtant le prix des carburants et singulièrement du mazout de chauffage reste une priorité pour de nombreux ménages belges. Et pour ceux qui se chauffent au mazout, une chose est certaine, il valait mieux remplir sa cuve durant le premier semestre de l’année qu’à l’heure actuelle.

En effet, le litre de mazout s’affichait à un prix de 0,4216 euro le litre le 2 janvier 2016. Aujourd’hui, le même litre de mazout s’affiche à 0,5956 euro le litre soit une augmentation de l’ordre de 40 % en un an. La courbe ascendante a commencé à grimper de manière inquiétante à partir du mois d’août pour atteindre le prix que l’on connaît aujourd’hui.

Une hausse qui s’explique notamment par… l’élection de Donald Trump et l’incertitude que cela a entraîné sur les marchés. L’autre élément clé de cette hausse est la chute de l’euro face au dollar. La monnaie unique se retrouvant à des niveaux historiquement bas et proches de la parité avec le dollar, ce qui dans le marché pétrolier n’est pas à l’avantage du consommateur européen.

Les autres carburants pétroliers ont également vu leur prix augmenter sensiblement cette année. Avec un prix de 1,326 euro le litre à l’heure actuelle, le diesel affiche une croissance de son prix de près de 20 % par rapport à son prix de début janvier qui était de 1,113 euro. Sur un plein de 50 litres, cela fait une augmentation de plus de 10 euros !

L’essence, quant à elle, n’a enregistré une progression de son prix que de l’ordre de 8 %. Alors que le litre se vendait en janvier à 1,304 euro, il est aujourd’hui de 1,417 euro le litre. Ce qui est remarquable à ce stade, c’est de noter que le différentiel entre l’essence et le diesel se résorbe de manière assez forte.

Ainsi, au début de l’année, l’utilisateur du diesel faisait une économie de 9,55 euros par plein comparativement au même plein d’essence. Aujourd’hui, ce gain n’est plus que de 4,55 euros pour 50 litres. De quoi faire réfléchir à l’heure du salon de l’auto et de l’envie de changer de voiture.