Après quelques tensions largement relatées par les médias et des absences fort remarquées, la famille royale belge sera présente (presque) au grand complet aux festivités du 21 juillet. À l’exception du roi Albert II et de la reine Paola, qui profitent de leur retraite, tous les membres de la famille royale belge célébreront la fête nationale... et les 5 ans de règne du Roi.

