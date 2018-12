La N-VA maîtrise décidément l’art du contrepied. Alors qu’on le pensait disposé à soutenir de l’extérieur l’essentiel des réformes du gouvernement Michel, le parti de Bart De Wever allume une nouvelle mèche.

En pratique, la N-VA, par l’entremise de son chef de groupe Peter De Roover, a réclamé un vote de confiance à la Chambre. Le SP.A et les écologistes les ont rejoints. De son côté, le PS votera contre ce gouvernement.

Cette alliance de circonstance pourrait numériquement faire chuter le gouvernement Michel bis. Vit-il ses derniers jours ? Rien n’est moins sûr.

Au MR, plusieurs sources de haut niveau s’entendent sur un point fondamental : selon leur interprétation de la Constitution, le Premier ministre n’a pas d’obligation de demander la confiance au Parlement, car seule une partie des ministres a démissionné. Les libéraux auraient donc la main sur ce vote de confiance. Et la demande de l’opposition n’aurait pas d’effet réel.

Ce mardi, le Premier ministre, de retour de Marrakech, tentera cependant de déminer la situation en consultant les différents partis démocratiques.

Un autre procédé pourrait également faire tomber le gouvernement : la motion de méfiance. Si une majorité la vote, elle forcerait les électeurs à se rendre aux urnes de manière prématurée. Le PP a annoncé qu’il déposait une telle motion. Il parait toutefois peu probable que le Parti populaire soit suivi.

Par ailleurs, les partis redoutent une punition électorale s’ils devaient contraindre les électeurs de voter anticipativement. Les partis de l’opposition souhaitent encore moins monter au gouvernement à quelques mois des élections.

La situation se révèle complexe, tant les coups de théâtre sont permanents. La majorité fédérale semble paradoxalement confiante dans sa capacité à faire aboutir les dossiers déjà votés en commission, comme le Tax shift, le budget 2018.

Le Voka veille au grain, telle une belle-mère dans le dos de la N-VA. La réforme des pensions de Daniel Bacquelaine, en revanche, apparaît en danger, tout comme celle des réseaux hospitaliers, de Maggie De Block. "Pour chaque dossier, ce sera la bagarre. Charles Michel devra gérer au coup par coup. La N-VA nous complique clairement la vie", regrette un proche de la tête du MR.

"Ce vote de confiance, c’est avant tout un effet de communication de la N-VA qui, de cette manière, dit : ceci n’est pas notre gouvernement, ni le programme que nous avons soutenu ", tempère un membre du gouvernement.

Les nationalistes flamands saisissent habilement l’occasion de montrer qu’ils restent les maîtres du jeu sur l’échiquier politique flamand.

Car en substance, c’est surtout entre partis flamands que le torchon brûle. Les virulentes critiques de l’Open-VLD et de Maggie De Block ont irrité Theo Francken et la N-VA au plus au point. La déclaration de Kris Peeters CD&V, affirmant après le départ de la N-VA que "l’orange bleue n’est pas la copie de la suédoise" a renforcé encore la tension.

"Peeters aurait mieux fait de se taire ", souffle une source libérale. "Et quand Maggie De Block annonce qu’elle va augmenter le nombre de demandes d’asile, après avoir coupé dans les dépenses médicales, cela donne l’impression qu’elle est plus humaniste avec les migrants qu’avec le citoyen belge."

" Il y avait la drôle de guerre, il y a la drôle de crise. On se situe entre la déclaration de guerre et le début des hostilités. Tout cela ressemble tout de même plus à une séance de gesticulation politique qu’à autre chose ", analyse Pierre Vercauteren, politologue à l’UCL.

En dépit de ces séances de musculation, les relations ne sont pas rompues entre le MR et la N-VA. La communication du MR reste claire. "Si c’était à refaire, nous reformerions ce gouvernement. Le bilan socio-économique est très bon. Ce qu’on a fait avec la N-VA, on ne l’aurait pas fait avec le PS ", nous assure Denis Ducarme (MR), ministre des Indépendants. "Ils provoquent par contre une instabilité pour ce pays et ça, c’est complètement inacceptable. "