René Collin, le ministre wallon de l’agriculture, de la nature et de la forêt a reçu du Réseau de Surveillance Sanitaire de la Faune Sauvage en Wallonie un nouvel état des lieux des analyses effectuées dans le cadre de la gestion de la peste porcine africaine sur le territoire délimité de 63.000 hectares.

A ce jour, 106 sangliers ont été prélevés. 80 d’entre eux ont été retrouvés dans le périmètre. Parmi ceux-ci, on compte désormais 44 cas viropositifs. Les sangliers prélevés en dehors du périmètre sont tous négatifs. Le nombre de sangliers contrôlés positifs ne cesse d’augmenter. En effet, alors qu’on en dénombrait 28 mardi et 32 jeudi, le ministre en a officialisé 12 de plus vendredi.

Les militaires ont-ils importé la maladie?

Selon nos confrères de la RTBF, les militaires belges ou étrangers pourraient être responsables de l'arrivée de la maladie dans notre pays. Comment en arrivent-ils à ce constat ? D'après nos confrères, deux cadavres de sangliers positifs ont été découverts à l'intérieur du camp militaire de Lagland, en province du Luxembourg.

Et l'une de ces carcasses ayant été retrouvée le 21 septembre en état d'ossements, les enquêteurs estiment que la mort remonterait à deux voire quatre semaines auparavant. Il pourrait dès lors s'agir du premier cas de sanglier contaminé. Cela laisserait donc à penser que la maladie, qui vient sans nul doute des pays de l'Est, aurait été introduite par des militaires belges de la base de Lagland qui seraient revenus de mission des Pays baltes. Au sein du camp, toutes les manœuvres ont d'ores et déjà été suspendues et le matériel est en train d'être décontaminé.

A noter qu'outre cette piste, qui reste aussi crédible que les autres, les enquêteurs avaient déjà évoqué la possibilité d'une contamination due aux déchets alimentaires de camionneurs baltes dans la région ou encore l'importation de gibiers par des chasseurs.

Hypothèse "crédible" selon le ministre de l'Agriculture



Contacté ce samedi, le ministre wallon de l'Agriculture, René Collin (CDH), déclare ne rien savoir de cette découverte. De mémoire, il se souvient que "dans les premiers temps, au moins une carcasse de sanglier avait été découverte à Lagland" mais le ministre ne peut pas préciser où exactement.

"Cette nouvelle hypothèse (de l'origine de la peste porcine africaine) est crédible quand on connaît les modes d'importation du virus et si les militaires revenaient effectivement d'une mission dans les Pays baltes", déclare René Collin. "Une enquête est en cours et le juge d'instruction pourra examiner cette piste. Nous allons nous informer car il faudra savoir si les consignes de biosécurité ont bien été respectées par les militaires."

Le ministre de l'Agriculture précise encore, à notre demande, qu'il n'a eu aucun contact avec le ministère de la Défense et avec l'armée depuis qu'il a appris, "le 12 septembre en soirée" qu'une suspicion de peste porcine africaine existait dans le sud de la province de Luxembourg.