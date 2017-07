L'ex-présidente du CPAS de la Ville de Bruxelles, Pascale Peraïta, et l'ex-bourgmestre de la Ville de Bruxelles Yvan Mayeur devraient être entendus par la Commission d'enquête sur le Samusocial respectivement les 18 et 19 juillet prochains.

Ce sont du moins les dates des convocations fixées par le bureau de la commission, a indiqué mardi le président de la commission Stefan Cornelis (Open Vld).

Jeudi matin, après une première audition à huis clos, les commissaires entendront deux directeurs de terrain du Samusocial (Gregory Polus et Laurence Bourguigon) ainsi que le chargé de communication de l'asbl Christophe Thielens.

Seront entendues le 12 juillet Mmes Marage, ancienne responsable administrative et financière du Samusocial, et Rita Glineur, administratrice et proche collaboratrice d'Yvan Mayeur.

Le 13 juillet, ce sera au tour du président du CA Michel Degueldre et de l'administratrice Valérie Vierset.