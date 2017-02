Le bourgmestre de Neufchâteau ne décolère pas. Déjà passablement énervé ce mardi matin par le certificat médical envoyé au dernier moment par André Gilles à la commission parlementaire qui devait l’entendre dans le cadre de sa présidence au sein de Publifin, c’est une photo (voir ici) qui a fait, dans l’après-midi, bondir le cdH.

Dimitri Fourny a en effet présenté une photo prise lundi soir lors d’une réunion des aspirants policiers à Liège, sur laquelle apparait André Gilles visiblement en bonne santé. Une soirée lors de laquelle il est soupçonné d’avoir abusé de boissons alcoolisées.

« Sur cette photo qui m’a été envoyée par un vent favorable, André Gilles apparait en pleine forme, tout sourire, plein de couleurs. Quand on voit ça, franchement, on a vraiment le sentiment qu’une ligne de démarcation a été franchie. On doit pouvoir tirer au clair cette situation. Savoir qui se moque de nous. Qui nous provoque. Ce genre d’attitude ne grandit pas l’intéressé, ne grandit pas le monde politique ni la région liégeoise. Qu’il le veuille ou non, avec ses qualités en tant que président du conseil provincial et les fonctions nombreuses qu’il assume dans la province de Liège, M. Gilles entraine sa majorité et tout le monde dans cette voie. Et ça, c’est inadmissible ! Inadmissible !»

Le cdH juge, comme le MR, qu’André Gilles doit désormais « faire un pas de côté car il déshonore la fonction qu’il occupe à la présidence du conseil provincial ». M. Fourny attendait hier avec une certaine impatience le rapport du médecin légiste mandaté par la commission chez M. Gilles. Hier en fin d’après-midi, ce médecin confirmait l’Etat de santé déficient d’André Gilles.