La semaine passée, M. Degueldre avait fait parler de lui suite à la divulgation d'un mail qu'il avait envoyé, le 25 mai, pour se plaindre des enquêtes journalistiques sur l'asbl. Dans la missive, il demandait au responsable de la communication du Samusocial, et à ses directeurs opérationnels, de lancer "une recherche approfondie sur la vie, les études, habitudes, convictions, amis, familles des deux vedettes journalistiques du Vif et de la RTBF et du député Ecolo. J 'aimerais mieux comprendre leurs motivations, liens et éventuelles aspirations. L'époque des "gentils" est terminée. "