Mischaël Modrikamen vit des moments hors du commun. Le président du Parti populaire (PP) est pris dans un tourbillon d’interviews réclamées par les médias internationaux les plus prestigieux : CNN, New York Times, Washington Post, Der Spiegel, BBC, Le Monde, L’Express, Financial Times, La Stampa… Pourquoi ? Steve Bannon, l’ex-conseiller de Donald Trump et artisan de sa victoire en 2016, veut fédérer les partis nationalistes, l’extrême droite et la droite populiste en Europe. Et, pour la Belgique francophone, il a jeté son dévolu sur le PP afin de l’intégrer dans le grand mouvement (The Movement) qu’il voudrait constituer en vue des élections au Parlement européen. Dans ce cadre, Mischaël Modrikamen a rencontré le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, en compagnie de Steve Bannon. L’homme fort du gouvernement Conte, qui s’est déjà illustré par son attitude radicale face à l’immigration illégale, leur a accordé son soutien début septembre. Mischaël Modrikamen s’était empressé de le faire savoir sur son compte Twitter.