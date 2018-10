Voici tous les résultats partiels en Région bruxelloise pour ces élections communales 2018.





Bruxelles-Ville

La liste PS tirée par Philippe Close maintient son emprise avec 27,9% des voix. Ecolo affiche pour sa part 18% des voix. Tandis que Défi stagne à 7,03% des voix, derrière le PTB-PVDA qui pointe à près de 9,71%, soit quelques dixièmes de points devant le CDH. La N-VA ne dépasse pas, pour l'instant, 3,55%.





Molenbeek-Saint-Jean

C’est un petit séisme qui s’est abattu dimanche à Molenbeek. Après six ans de majorité, la bourgmestre Françoise Schepmans n’a pas réussi à convaincre les électeurs et c’est la fille de l’ancien bourgmestre Catherine Moureaux qui a l’a emporté à la tête de la liste socialiste.

Le PS confirme sa victoire à Molenbeek, selon les résultats définitifs. CDH (8,39%, 3 sièges); Ecolo-Samen (8,18%, 3 sièges); Défi (4,76%, 1 siège); PS-SPA (31,34%, 17 sièges); NVA (3,38%, 1 siège); PTB-PVDA (13,61%, 7 sièges); Liste du Bourgmestre de Françoise Schepmans (23,96%, 13 sièges).

"Nous sommes premiers largement en tête", avait réagi auparavant Catherine Moureaux. " On dirait bien que c'est la majorité sortante qui perd des voix".

Avec un score dépassant les 13%, le PTB-PVDA pourrait être la clé pour former une coalition à Molenbeek, en tout cas la "majorité progressiste" que souhaite Catherine Moureaux.

Dirk De Blok, tête de liste du PTB réagit:" Ce soir, on va fêter et demain, on évaluera cela à tête reposée. C'est un signal clair des électeurs, contre les loyers qui augmentent et pour le soutien scolaire gratuit. C'est avant tout cela ce qu'on veut réaliser".

Mais rien n'empêche pas une coalition PS-MR, si Catherine Moureaux et Françoise Schepmans parviennent à s'entendre.

Mme Schepmans avait siégé avant 2012 dans une majorité avec Philippe Moureaux.





Ixelles

Avec 76,92% des bureaux dépouillés à Ixelles (40 bureaux sur 52), la formation Ecolo tirée par Christos Doulkeridis déboule en tête avec 32,83% des voix.

Très loin devant la liste du bourgmestre tirée par Dominique Dufourny (26,2%, soit -2,9% par rapport à 2012). Le PS-SP.A de Bea Diallo ne passe pas la barre des 20% (18,44%). Une claque pour la formation socialiste ixelloise.

Le PTB et Défi atteignent quasiment le même score avec un peu moins de 6% et 7%. La liste Objectif XL (CDH) ne réalise pour l'instant qu'un score de 5,6%.





Saint-Gilles

Charles Picqué (PS) perd la majorité absolue, malgré un score confortable. Elle enregistre environ 36,6% des voix, contre 43,5 % en 2012. Son avance reste confortable sur Ecolo-Groen qui, avec 28,1% des voix, grimpe de 7,1 points de pour cent. Le PTB progresse également et devient la troisième force politique de la commune avec 13% des suffrages (3,8% en 2012). Les libéraux, partenaires de la majorité sortante, font la mauvaise opération, le MR ne pointant plus qu'à 9% contre 14,9% il y a six ans. Le cdH qui était à 8% en 2012 descend à 3,7%.





Uccle

Le parti libéral emmené par Boris Dilliès termine en tête dans ce bastion historique du MR avec 32,51 % des votes, décrochant ainsi 16 sièges. C'est toutefois nettement moins que les 47,3 % des voix obtenus en 2012. Ecolo, emmené par Thibaud Wyngaard (26,8 %), cartonne avec une hausse de 10 %. Les Verts décrochent ainsi 13 sièges et pourraient faire leur entrée dans la majorité.

Défi (13,28 %) est troisième. La liste dissidente Uccle, en avant ! emmenée par Marc Cools obtient, elle, 9,44 % (3 sièges).





Woluwe-Saint-Pierre

C'est la liste menée par Benoît Cerexhe (CDH) qui finit première des scrutins, avec 31,72% des voix. Le MR, deuxième parti, a obtenu 30,83% des votes, soit moins d'un pourcent en moins que la Liste du Bourgmestre. Ecolo-Groen reste le troisième parti avec 20,64%.





Woluwe-Saint-Lambert

C'est une nouvelle fois une majorité absolue pour Olivier Maingain (Défi), qui a emmené la Liste du Bourgmestre lors de cette campagne. Avec 59,35% des voix, la LB obtient 25 sièges, et annonce un très probable renouvellement de la majorité sortante : LB - CDH. Pourtant, la deuxième place est occupée par Ecolo-Groen qui l'obtient haut la main avec un score qui s'élève à 16,79% (soit 6 sièges). Le MR, recule quelque peu puisqu'il perd deux sièges, et obtient 11,12% des voix, suivi pas la liste humaniste WolHu (7,55%). Le PS, lui, n'aura pas de siège et récolte 4,41% des voix. Enfin, la liste DEMOS finit dernière en lice avec 0,77%.

Si les chiffres annoncent un tout autre schéma, Olivier Maingain pense tout de même reconduire une majorité avec les humanistes, a-t-il annoncé ce soir.





Watermael-Boitsfort

Le combat entre Martine Payfa (Défi) et Olivier Deleuze (Ecolo) tourne actuellement à l'avantage de l'écologiste. Ecolo-Groen obtient 36,19 % des suffrages contre 22,4 % pour Défi. La liste MR-Gestion Municipale emmenée par David Leisterh constitue la troisième force politique (17,86%) devant le PS-SPA de Martin Casier (11,29 %).





Schaerbeek

À Schaerbeek, la Liste du Bourgmestre menée par Bernard Clerfayt (Défi) finit première du scrutin, avec 31,97%. Ecolo-Groen obtient 19,39% des voix, suivie de près par le PS qui en récolte 18,09%. Le CDH qui faisait partie de la majorité obtient 7,22% des votes.

Les deux premiers partis qui avaient annoncés un accord pré-électoral restent sur leur position : la Liste du Bourgmestre et Ecolo-Groen mèneront une majorité ensemble. "On s'était dit qu'à partir de 26 sièges, ça devenait légitime de mener une majorité à deux", explique le cabinet de Vincent Vanhalewijn qui a emmené les verts lors de cette campagne. "Le CDH s'est maintenu, donc c'est pas plus mal pour eux, mais on reste sur ce qu'on avait annoncé avant les élections."





Etterbeek

C'est sans surprise qu'on constate que la liste emmenée par le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) remporte la première place haut la main, avec 41,46% des voix (soit 16 sièges). En deuxième place, Ecolo-Groen, qui récolte 27,84% des votes, et dont le score promet une nouvelle place dans la future majorité.

Un peu plus loin derrière, la troisième place est occupée par le PS-Sp.a (12,39%), suivi par Défi (9,07%) et Alternative CDH (7,71%). Enfin, la liste Volt België-Belgique a récolté 1,53% des voix.





Saint-Josse

Après une campagne particulièrement délétère, l'électeur a tranché : Emir Kir renforce le score du PS et passe de 44% à 47%. Avec 17 sièges, il obtient donc la majorité absolue, au grand dam de l’opposition, qui tablait sur une majorité alternative.





Anderlecht

La liste du bourgmestre PS-SPA-CDH emmenée par le bourgmestre sortant Eric Tomas obtient 29,73%, tandis que le MR de l'ancien mayeur Gaëtan Van Goidsenhoven arrive à 22,53%. Le PS reste donc en tête à Anderlecht mais enregistre un net recul par rapport aux élections de 2012, lorsque les socialistes obtenaient 36,8 % des voix. Ecolo-Groen est troisième avec 15,52 % devant Défi (7,59 %).





Berchem Sainte-Agathe

Sans surprise, la Liste du Bourgmestre Riguelle arrive en tête des voix dans la commune de Berchem-Sainte-Agathe avec 25,96% des voix. Un score un peu décevant puisque la Liste du Bourgmestre perd deux sièges et passe de 10 à 8.

Joël Riguelle est talonné par l'Open MR qui obtient 22,58% des voix et gagne par la même occasion un siège. Mais l'entente n'est plus au beau fixe entre ces partenaires de l'ancienne majorité qui ont travaillé ensemble pendant 12 ans. Ce soir, Michael Vander Mynsbrugge qui tire la liste Open MR ne semble pas confiant quant à une potentielle place dans la majorité.

À Berchem, c'est le PS qui pourrait faire pencher la balance. Avec 18,25% des voix de préférences, les socialistes ont décroché 5 sièges.

Suivent Ecolo-Groen (14,73%) et Défi (9,7%).

La N-VA et le Vlaams Belang ferment la course avec respectivement 6,74% et 2,04%.





Auderghem

À Auderghem, le règne Gosuin semble se poursuivre. Sa liste a obtenu 47,64% des voix, il devrait donc garder sa majorité absolue en termes de sièges. Les Verts ont aussi fait de très bons résultats puisqu'ils arrivent en deuxième position avec 22,68%, ils gagneraient donc quatre sièges.

Suivent le MR-Open VLD avec 9,47%, le PS avec 6,79% et la liste citoyenne 1160 avec 5,31%.

Samen, le NVA et le PP ferment la marche avec respectivement 3,64%, 2,27% et 2,19%.





Ganshoren

Les jeux sont faits à Ganshoren. La liste de Pierre Kompany est arrivée en tête avec 28,34%. Elle est suivie par la liste Ensemble-Samen de Michèle Carthé et ses 21,31%.

La Liste du Bourgmestre tirée par Stéphane Obeid arrive en troisième position avec 18,09% de voix.

Suivent Ecolo-Groen (16,45%), Défi (9,14%) et la NVA (6,66%).

Comme annoncé depuis janvier 2017, ProGanshoren partira avec la Liste du Bourgmestre mais cela ne sera pas suffisant pour obtenir la majorité. Ecolo-Groen ou Défi pourraient donc s'installer dans la majorité.





Koekelberg

Philippe Pivin perd sa majorité absolue (100% des bureaux dépouillés). Tous les bureaux sont dépouillés à Koekelberg. La liste du Bourgmestre est arrivée en tête avec pas moins de 38,79% des voix des électeurs.

Le PS arrive en seconde position avec 30,60%, suivi par Ecolo-Groen avec 16,73%.

Alternative Humaniste a récolté 9,48% des voix, la NVA 3,50% et Citoyens d'Europe M3E ferme la marche avec 0,90%.





Forest

Les verts continuent leur vague de succès, à Forest cette fois. Emmenée par Stéphane Roberti, la liste Ecolo-Groen atteint la première place grâce aux 25,26% des voix obtenues (et gagnent ainsi 11 sièges). La liste du Bourgmestre emmenée par Marc-Jean Ghyssels (PS) loupe donc la première place de moins d'un pourcent, puisqu'elle compte 24,72% des votes. Le MR s'installe à la troisième place (15,33%) suivi de Défi (11,7%) et du PTB (10,85%). Le CDH obtient 7,56% des voix, devant la liste Forest en Mieux qui en récolte 3,8% et Chrétien (0,79%).

"Depuis le début on est ouvert à tout, et on voulait d'abord voir les résultats", souligne le cabinet de Stéphane Roberti. "Maintenant on va prendre des contacts et voir qui est prêt à nous rejoindre en faisant avancer nos trois enjeux prioritaires : la qualité de l'air, l'instruction publique et la bonne gouvernance."





Evere

A Evere, la Liste du bourgmestre emmenée par Rudi Vervoort (PS) arrive en tête avec 37,68% des voix. Cette liste est suivie par le MR (16,37%) Ecolo-Groen (16,85%) et Défi (12,24%). Le mayorat y est socialiste, sans interruption, depuis 1947.





Jette

La Liste du Bourgmestre de Jette, Hervé Doyen, a progressé de près de 10% en six ans pour rafler 37,8% des votes et 16 sièges (+4) sur 37 au conseil communal, à l'issue du scrutin de dimanche. Ecolo-Groen (7 sièges) a doublé le PS-sp.a et MR (5 sièges) pour la deuxième place avec 17,5% contre 11,1% en 2012. Les socialistes (PS-sp.a) (6 sièges) sortent fortement affaiblis de ce scrutin, à 15,6%, contre 24,4% lors des précédentes communales. Le MR (5 sièges) est stable à 13%.