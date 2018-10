Voici tous les résultats partiels en province de Liège pour ces élections communales 2018.





LIEGE

Malgré le scandale Publifin, le PS conserve largement sa première place. Emmené par le bourgmestre sortant Willy Demeyer, il recueillerait 36% (-2 pts), mais Vert Ardent pourrait devenir le deuxième parti.

Il semble que les sondages n'aient pas menti, concernant Vert Ardent, rassemblant des candidats d'Ecolo, du Mouvement Demain et des citoyens. Selon les premiers chiffres en effet, le parti obtiendrait plus de 19% des voix, ce qui lui permettrait d'obtenir une dizaine de sièges.

Pour Caroline Saal, 31 ans, jeune leader du mouvement,"cela prouve que notre premier défi est rencontré", à savoir "se faire connaître". Prudence bien sûr, "car nous souhaitons d'abord connaître tous les rapports de force effectifs". Et les chiffres définitifs. La question est bien sûr : une alliance avec le PS est-il envisageable ? "Ce que nous avons toujours défendu, c'est un projet progressiste, transparent". Ce score serait le résultat d'une "campagne positive, de terrain".

Les centristes du cdH confirmeraient quant à eux leur méforme où ils sont au pouvoir depuis 30 ans avec les socialistes. Leurs chances de reconduire l'alliance semblent s'éloigner encore un peu plus. Malgré le soutien du député Raoul Hedebouw à la dernière place, le PTB ne paraît pas réaliser le score attendu.

OLNE

C'était attendu, c'est désormais confirmé : Cédric Halin, l'ex échevin CDH à Olne, qui s'est fait connaître il y a deux ans comme celui qui a révélé le scandale Publifin, a réalisé, avec son nouveau parti, Pour Olne, une percée incroyable. Le mouvement a en effet réalisé plus de 50 % des suffrages et c'est le nouveau leader qui s'est logiquement démarqué. S'il avait obtenu 183 voix en 2012, il a séduit 813 citoyens d'Olne cette année.

Le PS se tasse, passant de 10,5% à un peu plus de 8,5%. Belle percée également d'Ecolo qui passe de 13,3% à 18,17%. La liste Le Bon Sens obtient quant à elle 22,22%.





BERLOZ

IC (Intérêts communaux), la liste sortante, qui était majoritaire, remporte le scrutin avec 51,78 % des voix.





MALMEDY

Le cdH vient d'annoncer sur Twitter que Jean-Paul Bastin obtient la majorité absolue dans la cité malmédienne avec 12 sièges sur 23. Il reste donc bourgmestre de sa commune.





EUPEN

A l'issue du dépouillement de l'ensemble des bulletins de vote, c'est le CSP qui a obtenu le plus de sièges dans le chef-lieu de la Communauté germanophone mais aussi la commune la plus peuplée de la petite entité.

Le CSP, emmené par Joky Ortmann, récolte 34,74% des suffrages et est, avec 9 sièges sur les 25 à pourvoir. Lors de ce scrutin, le CSP a progressé de 5,14 ppc par rapport à 2012 et obtient un siège supplémentaire. Il est suivi par les écologistes de Claudia Niessen qui récoltent 25,89% des voix, qui conservent tout de même leurs 7 sièges. Le PFF qui est dans une majorité composée des écologistes et du SPplus obtient six sièges, soit un de moins que lors du précédent scrutin. Le SPplus se maintient à 3 sièges malgré une légère diminution. L'actuel bourgmestre libéral, Karl-Heinz Klinkenberg, n'était pas candidat à sa propre succession. Au niveau des voix de préférence, c'est le CSP, Joky Ortmann, qui en obtient le plus avec un score de 1.745.





STAVELOT

Après un dépouillement partiel, la liste CitoyenS! obtient 47,11% des suffrages. Elle est ainsi en retard par rapport à la liste du Bourgmestre de Thierry de Burnonville qui obtient, elle, 52,89% des voix.





LA CALAMINE

Le PFF qui avait 9 sièges est en net recul et n'en obtient plus que 5 sur un total de 21 à pourvoir. Le bourgmestre, Louis Goebbels, actuel avait recueilli 796 voix de préférence, le classant en première position n'en obtient plus que 592. Le CSP qui, malgré ses 7 sièges, avait été relégué dans l'opposition, progresse et en obtient un huitième avec 38,81% des suffrages. Les écologistes récoltent 13,73% des voix et obtiennent trois sièges contre deux en 2012. Le SP fait lui une progression de 4,81% et obtient cinq élus alors qu'il en avait obtenu trois lors du scrutin communal précédent.





THEUX

La liste Ecolo, menée par le député régional Matthieu Daele, a fortement progressé où elle a obtenu 29,33% des voix (+10,59 ppc), un résultat qui place le parti en deuxième position derrière la liste libérale IFR (Intérêts franchimontois réunis) et ses 45,12%. La liste PS Plus arrive en 3e position avec 20,23% des voix, devant le PP (5,32%).

La liste IFR était tirée par le bourgmestre actuel Didier Deru et poussée par Philippe Boury. Membre du comité de direction de la Société wallonne des eaux, ce dernier avait démissionné de son poste de bourgmestre au printemps passé en raison de la loi sur le décumul des mandats.





SAINT-VITH

Herbert Grommes et sa formation, Neue Bürgerallianz, ont été largement plébiscités lors du scrutin. Avec 55,12% des suffrages, ils remportent 13 sièges sur un total de 21 à pourvoir. Christian Krings, l'actuel bourgmestre qui n'était pas candidat à sa succession après plusieurs mandats à la tête de la commune, avait une majorité absolue de 20 sièges sur 21. La liste Freches, emmenée par le libéral Gregor Freches, obtient 20,82% des voix, ce qui se traduit par 4 sièges. La FLS, Freie Liste Solheid, emmenée par Erik Solheid, obtient également 4 sièges avec 17,42% des suffrages. Gerhard Schmitz, qui se présentait en tant que candidat unique, a récolté 190 voix mais n'est pas élu. Avec 3,50% des suffrages, la liste WFG 2.0, n'obtient pas non plus de représentant au conseil communal.





LIMBOURG

La liste "Limbourg*oise", emmenée par la bourgmestre Valérie Dejardin (PS), a récolté 57,82% des voix, a-t-on appris dimanche après le dépouillement de l'ensemble des bulletins de vote dans cette commune liégeoise. La liste "Changeons Ensemble" (rassemblant des membres du cdH et d'Ecolo) arrive en deuxième position avec 23,06%, tandis que les libéraux de "Limbourg Demain" obtiennent 19,12%.