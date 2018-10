Voici tous les résultats partiels en province de Liège pour ces élections communales 2018.





LIEGE

Le PS confirme sa première place, selon un sondage de sortie des urnes réalisé pour le compte de RTL-TVi.

Malgré le scandale Publifin, le PS conserve largement sa première place. Emmené par le bourgmestre sortant Willy Demeyer, il recueillerait 36% (-2 pts), suivi du MR de Christine Defraigne avec 19% (-2,2 pts), de Vert ardent (liste citoyenne apparentée Ecolo) avec 19%, du PTB avec 10% et du cdH avec 8% (-6 pts). Les centristes confirmeraient dès leur méforme à Liège où ils sont au pouvoir depuis 30 ans avec les socialistes. Leurs chances de reconduire l'alliance semblent s'éloigner encore un peu plus. Malgré le soutien du député Raoul Hedebouw à la dernière place, le PTB ne paraît pas réaliser le score attendu.





OLNE

La liste "Pour Olne" de l'échevin Cédric Halin, connu pour avoir été le lanceur d'alerte de l'affaire Publifin, a récolté "au moins 50% des voix", ce qui lui apporterait près de 10 des 15 sièges du conseil communal, a indiqué M. Halin, interrogé sur le coup de 17h. Cet auditeur à la cour des comptes avait quitté le cdH dans la foulée de l'affaire Publifin.





LA CALAMINE

Le PFF qui avait 9 sièges est en net recul et n'en obtient plus que 5 sur un total de 21 à pourvoir. Le bourgmestre, Louis Goebbels, actuel avait recueilli 796 voix de préférence, le classant en première position n'en obtient plus que 592. Le CSP qui, malgré ses 7 sièges, avait été relégué dans l'opposition, progresse et en obtient un huitième avec 38,81% des suffrages. Les écologistes récoltent 13,73% des voix et obtiennent trois sièges contre deux en 2012. Le SP fait lui une progression de 4,81% et obtient cinq élus alors qu'il en avait obtenu trois lors du scrutin communal précédent.