Voici les résultats partiels en province de Brabant wallon pour ces élections communales 2018.





Wavre

A Wavre, trois bureaux dépouillés sur 11. Durant ces élections communales, de nombreux yeux sont braqués sur la commune de Wavre, où la liste du bourgmestre se présentait sans un certain Charles Michel. Les partis d'opposition Ecolo, PS, CDH et Défi se sont alliés pour mettre fin à la majorité absolue du MR. Et après 3 bureaux de vote dépouillés sur 11, la Liste du bourgmestre, emmenée par Françoise Pigeolet, obtiendrait 42,56 % des voix. Elle devancerait Ecolo (20 %), le CDH (10 %), le PS (12%) et Défi (6,88 %).

Ittre

A Ittre, on savait que cette élection serait tendue et les premiers résultats le confirme. Alors que deux tiers des bureaux ont été dépouillés, la liste EPI arrive en tête (30,11%), suivie de près par IC 29,94%. Troisième parti actuellement, PACTE obtient 22,69% alors que le MR ferme la marche avec 17,26%.

Villers-la-Ville

A Villers-la-Ville, le bourgmestre Emmanuel Burton resterait en place La moitié des bureaux (deux sur quatre) sont officiellement dépouillés à Villers-la-Ville et selon ces résultats partiels, la liste MR du bourgmestre Emmanuel Burton garde sa majorité, tout en se tassant d’un siège. Elle passerait en effet de 14 à 13 sièges tandis que l’opposition désormais unie sous la bannière « Ensemble pour Villers » obtient huit sièges. La troisième liste, le PP qui ne comptait que trois candidats, ne siégera a priori pas au conseil communal dans les six années à venir.

Walhain (RESULTATS COMPLETS)

A Walhain, l'actuelle bourgmestre Laurence Smet (PS) perd des plumes (38,95% contre 45,14% en 2012) suivi d'Avenir Communal (36,93%) et Ecolo (24,12%).

Waterloo (RESULTATS COMPLETS)

A Waterloo, le MR confirme sa majorité absolue (65%) Sans surprise, les premières tendances dans la cité du Lion donne une importante avance au MR. En effet, selon nos informations, le MR obtiendrait 65% des voix contre 16,6% pour Ecolo après que 9 bureaux sur 11 aient été dépouillés.

Nivelles

A Nivelles, alors que sept bureaux sur treize sont dépouillés à Nivelles, le bond d’Ecolo semble une tendance très claire. Alors que les Verts de l’échevin Pascal Rigot disposaient depuis 2012 de deux sièges au conseil communal, ils passeraient à six sièges. La Liste du bourgmestre, selon ces résultats partiels, resterait à treize sièges et le cdH Ensemble gagnerait deux sièges en passant à quatre. Plus pour Nivelles, c’est-à-dire l’opposition socialiste, se tasserait par contre sérieusement en passant de onze à sept sièges.

Tubize

A Tubize, les premières tendances donnent 30% de votes au PS qui peut viser 11 sièges sur 29.

Court-Saint-Etienne

A Court-Saint-Etienne, La Liste du bourgmestre (LB), emmenée par Michael Goblet d'Alviella, est en tête avec 44,66%, suivi d'Ecolo (29,83%), PluS (10,47%) et Oxygène (9,89%).

Genappe

A Genappe, le bourgmestre Gérard Couronné est vraisemblablement en route pour son sixième mandat. En effet, du côté de Genappe, la moitié des bureaux sont dépouillés et le MR, qui avait invité sur sa liste plusieurs mandataires de l’opposition cdH pour cette élection, obtient un peu plus de 63% à ce stade. Ecolo frôle les 20% et les socialistes de PluS sont à 5,99%. Ils sont dépassés par leur ancienne tête de liste, Jean-François Mitsch, qui dépasse les 8%. A confirmer lors du dépouillement des six derniers bureaux…

Grez-Doiceau

A Grez-Doiceau, Avec Vous devance la bourgmestre. Deux bureaux de vote sont dépouillés. L'Alliance communale emmenée par la bourgmestre Sybille de Coster-Bauchau obtiendrai 31 % des suffrages. La liste d'opposition Avec Vous la devancerait avec 33 %. Ecolo suivrait avec 15 % puis l'Equipe (12,51 %) et Défi (7,51 %)

Beauvechain (RESULTATS COMPLETS)

A Bauvechain, avec 14 sièges, Beauvechain Ensemble remporte les élections 2018. Ecolo gagne un siège avec (trois sièges) mais perd Siska Gaeremeyn. Derrière, Eric Evrard, candidat unique Nena fait 530 voix et… 11%! Un score exceptionnel qui le place mieux que l’IC de Claude Snaps! Beauvechain Ensemble récolte 60,2% (contre 70% aux dernières élections). Les voix de préférence donnent Carole Ghiot largement en tête 1396 voix contre 724 pour Brigitte Wiaux.

Braine-l'Alleud

A Braine-l'Alleud, les premières tendances commencent à circuler du côté de Braine-l’Alleud et les acteurs ne s’y fient pas trop, s’agissant de résultats très partiels. Vers 16h40, la RTBF faisait état de deux bureaux dépouillés à Braine, avec des données laissant penser que la liste du bourgmestre Vincent Scourneau ne sombre pas. Il était en effet question de 50% des voix pour la liste du maïeur MR - qui veut garder une majorité absolue acquise depuis 2006 -, contre 30% pour Ecolo. On se gardera d’en tirer des conclusions définitives mais le bourgmestre brainois confirme en direct pour au moins le premier bureau dépouillé: 51% des votes pour sa liste, et donc majorité absolue. A vérifier dans les heures à venir, évidemment…

Braine-le-Château (RESULTATS COMPLETS)

A Braine-le-Château, ce n'est pas une surprise mais c'est désormais officiel: le Renouveau Brainois reste à la tête de la commune. Avec 64,24% des voix, il n'y a pas vraiment eu de match. Seul autre parti présent à ces élections communales à Braine-le-Château, Ecolo 35,76% des votes. Alain Fauconnier, l'actuel bourgmestre, rempile donc pour six ans à la tête de la commune, lui qui a obtenu 1.320 votes de préférence.

Chastre (RESULTATS COMPLETS)

A Chastre, Chastre 20+ (34,18%), Chastre@Avenir (34,30%) et Ecolo (31,52%). Les discussions sont en cours pour former une majorité. Et elles risquent de prendre du temps. En effet, la liste Chastre20+ s'est formée à la liste du divorce avec la liste Chastre@venir. Pourraient-ils se réconcilier? Ou alors s'allier avec Ecolo pour obtenir une majorité? Une fois de plus, les Verts devraient jouer les arbitres. Du côté des sièges, Chastre@venir décroche 7 sièges, Ecolo 6 et Chastre20+ six également.

Ramillies

A Ramillies,quel retournement de situation, jugé improbable par beaucoup ! Alors qu’on le pensait indéboulonnable, Danny Degrauwe vient de subir un sérieux revers… Avec 33% de voix en moins (1044 au lieu de 1570 en 2012), le bourgmestre voit sa liste perdre 3 sièges, passant de 11 à 8… Derrière, Jean-Jacques Mathy (733 voix) a mené REM dans une situation intéressante puisqu’ils obtiennent 5 sièges. Ecolo pour sa part en obtient 4 avec 457 voix de préférence pour Daniel Burnotte! Il s’agit donc d'une véritable révolution pour une commune où, jusqu’à présent les résultats des élections renforçaient systématiquement le bourgmestre Degrauwe…

Orp-Jauche (RESULTATS COMPLETS)

A Orp-Jauche, Hugues Ghenne reste bourgmestre Après dépouillément des trois bureaux de vote, la liste du bourgmestre Hugues Ghenne sortant remporte une large victoire avec 75,41 % des voix. L'Union Politique (PS-MR) obtient 15 sièges contre quatre contre la liste Pacte, réunissant tous les autres partis de l'opposition. Sans surprise, le bourgmestre sortant Hugues Ghenne se succède à lui-même.

Hélécine (RESULTATS COMPLETS)

A Hélécine, le verdict est tombé, il n’y aura pas de retournement de situation. La tête de liste OCH Hervé Mano a reconnu sa défaite, fier néanmoins de ses troupes, mais félicitant UC qui récolte 8 sièges alors qu’OCH en empoche 8. Pascal Collin succède à Rudi Cloots à la tête de la commune avec 742 voix de préférence. Échevin des travaux, il était son successeur désigné après que Rudi Cloots ait annoncé sa volonté de ne plus de présenter aux élections.

A Incourt, la liste EPI de Léon Walry en tête A Incourt, la moitié des bulletins sont désormais dépouillés. La majorité EPI garde une confortable avance avec 75,6% des voix. Toutefois, elle enregistre une légère baisse de 6% par rapport aux dernières élections au profit d’Ecolo (24,38%). La grande question sera de savoir qui de Léon Walry, Bourgmestre sortant et des échevins Benoit Malevé et Joseph Tordoir récoltera le plus de voix de préférence.

La Hulpe

A La Hulpe, Christophe Dister en route pour une majorité absolue Bureaux dépouillés (2/3). L'actuel bourgmestre sortant Christophe Dister (LB) est en passe d'obtenir une majorité absolue avec actuellement (58,63%). Derrière on retrouve Ecolo (17,58%), LC (14,90%) et dernier Défi (8,89%).

Genappe (RESULTATS COMPLETS)

A Genappe, le bourgmestre MR Gérard Couronné repart pour son sixième mandat à la tête de la commune de Genappe. Sa liste, qui avait fait de la place à quelques mandataires de l'opposition cdH, décroche 18 sièges sur 25 autour de la table du conseil communal, progressant de deux sièges. Le maïeur de Genappe s'offre également le luxe, pour ce sixième mandat, d'un record historique en terme de voix personnelles: 2.375 voix et le deuxième dans ce classement est son échevin Vincent Girboux, qui décroche 1.165 voix.

Mont-Saint-Guibert

Au Mont-Saint-Guibert, la liste MSG Cohésion, tirée par Julien Breuer (MR), a obtenu 47,48% des suffrages à Mont-Saint-Guibert dimanche, ressort-il des résultats du scrutin communal. Le bourgmestre sortant Philippe Evrard (Ecolo) avait décidé de ne pas se représenter. La liste écologique récolte 20,16% des voix, soit une baisse de plus de 10% par rapport à 2012

Ottignies-Louvain-la-Neuve (RESULTATS COMPLETS)

A Ottignies-LLN, l'alliance citoyenne reconduite, OLLN 2.0 perd des plumes Les libéraux d'OLLN 2.0 sont les perdants de ce scrutin local. Par rapport à 2012, ils perdent trois sièges et en conservent 9. Le MR d'Ottignies n'est plus la première force politique de la commune. L'alliance citoyenne (Ecolo-Avenir-PS) est quant à elle reconduite. Dans le détail: OLLN 2.0 - MR : 25,2%, Ecolo 27,6%, PS+ 10,83%, Avenir 19,3%, Kayoux 7,6%, Locale 3,3% et Défi 3,7%.

Waterloo

A Waterloo, Le PS n'obtiendrait pas de poste après un tiers du dépouillement. Sans surprises, les premières tendances confirment la suprématie du MR dans la cité du Lion. Après le dépouillement de 13 bureaux (sur 31), le MR obtiendrait 24 postes contre 5 pour Ecolo, 1 pour MVW, 1 pour Défi et aucun pour le PS.

Visiblement, la majorité absolue du MR à Waterloo ne devrait pas être remise en question. Reste à savoir qui obtiendra le plus de voix sur la liste pour siéger dans le fauteuil de maïeur.

Braine-l'Alleud

A Braine-l'Alleud, le premier bureau de vote favorable à Vincent Scourneau. Vers 16h40, la RTBF faisait état de deux bureaux dépouillés à Braine, avec des données laissant penser que la liste du bourgmestre Vincent Scourneau ne sombre pas. Il était en effet question de 50% des voix pour la liste du maïeur MR - qui veut garder une majorité absolue acquise depuis 2006 -, contre 30% pour Ecolo.

Perwez (RESULTATS COMPLETS)

A Perwez, le groupe Ensemble mené par Jordan Godfriaux sort vainqueur! Le siège de maïeur d'André Antoine est donc bel et bien tombé! En effet, le groupe Ensemble, mené par Jordan Godfriaux, a fini devant... d'une courte tête (51,78%) soit 205 voix de plus que le parti d'André Antoine (DRC+).

Jodoigne (RESULTATS COMPLETS)

A Jodoigne, l'UC reste en tête, Ecolo progresse. Sans grande surprise, c’est la liste de la majorité sortante, l’Union communale qui est en tête. La liste de Jean-Luc Meurice et Jean-Paul Wahl récolte 57,71 % des votes.

Court-Saint-Etienne

A Court-Saint-Etienne, la Liste Mayeur obtient 45,49% (-6,38%) des voix sur base de 2 des 4 bureaux de vote dépouillés. La liste perdrait donc sa majorité absolue.

Ecolo atteint 28,29%, Plus 10,84% et Oxygène 10,32%.

Chaumont-Gistoux (RESULTATS COMPLETS)

A Chaumont-Gistoux, la liste ARC, emmenée par le bourgmestre sortant Luc Decorte, a obtenu 39,24% des suffrages devant la liste Villages (36,02%) conduite par Philippe Barras et Ecolo (24,74%), a-t-on appris à l'issue du dépouillement de l'ensemble des bulletins.