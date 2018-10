Voici les résultats partiels en province de Brabant wallon pour ces élections communales 2018.





Court-Saint-Etienne

A Court-Saint-Etienne, La Liste du bourgmestre (LB), emmenée par Michael Goblet d'Alviella, est en tête avec 44,66%, suivi d'Ecolo (29,83%), PluS (10,47%) et Oxygène (9,89%).

Genappe

A Genappe, le bourgmestre Gérard Couronné est vraisemblablement en route pour son sixième mandat. En effet, du côté de Genappe, la moitié des bureaux sont dépouillés et le MR, qui avait invité sur sa liste plusieurs mandataires de l’opposition cdH pour cette élection, obtient un peu plus de 63% à ce stade. Ecolo frôle les 20% et les socialistes de PluS sont à 5,99%. Ils sont dépassés par leur ancienne tête de liste, Jean-François Mitsch, qui dépasse les 8%. A confirmer lors du dépouillement des six derniers bureaux…

Grez-Doiceau

A Grez-Doiceau, Avec Vous devance la bourgmestre. Deux bureaux de vote sont dépouillés. L'Alliance communale emmenée par la bourgmestre Sybille de Coster-Bauchau obtiendrai 31 % des suffrages. La liste d'opposition Avec Vous la devancerait avec 33 %. Ecolo suivrait avec 15 % puis l'Equipe (12,51 %) et Défi (7,51 %)

Beauvechain

A Bauvechain, après un bureau dépouillé sur trois, Beauvechain Ensemble remporterait 60 % des suffrages. La première échevine Carole Ghiot, adoubée par le bourgmestre sortant Marc Deconinck, deviendrait la nouvelle bourgmestre de la commune. Ecolo serait le deuxième parti avec 18,11 % des voix devant IC (11,63 %). Eric Evrard, seul sur sa liste obtiendrait 10,24 % des voix !

Braine-l'Alleud

A Braine-l'Alleud, les premières tendances commencent à circuler du côté de Braine-l’Alleud et les acteurs ne s’y fient pas trop, s’agissant de résultats très partiels. Vers 16h40, la RTBF faisait état de deux bureaux dépouillés à Braine, avec des données laissant penser que la liste du bourgmestre Vincent Scourneau ne sombre pas. Il était en effet question de 50% des voix pour la liste du maïeur MR - qui veut garder une majorité absolue acquise depuis 2006 -, contre 30% pour Ecolo. On se gardera d’en tirer des conclusions définitives mais le bourgmestre brainois confirme en direct pour au moins le premier bureau dépouillé: 51% des votes pour sa liste, et donc majorité absolue. A vérifier dans les heures à venir, évidemment…

Braine-le-Château

A Braine-le-Château, le Renouveau Brainois en route vers la majorité absolue Alors que 75% des bureaux ont été dépouillés, il ne semble pas y avoir de changement en vue à Braine-le-Château. En effet, le Renouveau Brainois obtient à l'heure actuelle 63,56% des votes (2.896) contre 36,44% pour Ecolo (1.660).

Chastre (RESULTATS COMPLETS)

A Chastre, Chastre 20+ (34,18%), Chastre@Avenir (34,30%) et Ecolo (31,52%). Les discussions sont en cours pour former une majorité. Et elles risquent de prendre du temps. En effet, la liste Chastre20+ s'est formée à la liste du divorce avec la liste Chastre@venir. Pourraient-ils se réconcilier? Ou alors s'allier avec Ecolo pour obtenir une majorité? Une fois de plus, les Verts devraient jouer les arbitres. Du côté des sièges, Chastre@venir décroche 7 sièges, Ecolo 6 et Chastre20+ six également.

Ramillies

A Ramillies, le bourgmestre Degrauwe en difficulté L’annonce via une affichette placée sur la fenêtre de la maison communale de Ramillies est un véritable séisme… Avec 7 sièges, IC (du bourgmestre Danny Degrauwe) n’aurait plus la majorité absolue en perdant quatre sièges, même si l’annonce évoque un siège en suspend. REM prendrait ainsi 5 sièges et Ecolo 4… Une véritable révolution pour une commune où, jusqu’à présent, les résultats des élections renforçaient systèmatiquement le bourgmestre… Reste à voir à qui sera attribué le dernier siège. Si c’est Ecolo, on aurait une égalité entre REM et Ecolo avec 5 sièges. De quoi voir le poste de bourgmestre se jouer entre ces deux listes en cas d’accord. Mais Danny Degrauwe a peut-être une corde à son arc pour faire changer d’avis les verts. En tout cas le téléphone chauffe déjà

Orp-Jauche (RESULTATS COMPLETS)

A Orp-Jauche, Hugues Ghenne reste bourgmestre Après dépouillément des trois bureaux de vote, la liste du bourgmestre Hugues Ghenne sortant remporte une large victoire avec 75,41 % des voix. L'Union Politique (PS-MR) obtient 15 sièges contre quatre contre la liste Pacte, réunissant tous les autres partis de l'opposition. Sans surprise, le bourgmestre sortant Hugues Ghenne se succède à lui-même.

Hélécine (RESULTATS COMPLETS)

A Hélécine, le verdict est tombé, il n’y aura pas de retournement de situation à Hélécine. La tête de liste OCH Hervé Mano a reconnu sa défaite, fier néanmoins de ses troupes, mais félicitant UC qui récolte 8 sièges alors qu’OCH en empoche 8. Reste à voir maintenant si l’échevin, tête de liste, Passa Collin, a bien comme prévu récolté le plus de voix pour devenir bourgmestre en lieu et place de Rudi Cloots qui ne se présentait plus...

Incourt

A Incourt, la liste EPI de Léon Walry en tête A Incourt, la moitié des bulletins sont désormais dépouillés. La majorité EPI garde une confortable avance avec 75,6% des voix. Toutefois, elle enregistre une légère baisse de 6% par rapport aux dernières élections au profit d’Ecolo (24,38%). La grande question sera de savoir qui de Léon Walry, Bourgmestre sortant et des échevins Benoit Malevé et Joseph Tordoir récoltera le plus de voix de préférence.

La Hulpe

A La Hulpe, Christophe Dister en route pour une majorité absolue Bureaux dépouillés (2/3). L'actuel bourgmestre sortant Christophe Dister (LB) est en passe d'obtenir une majorité absolue avec actuellement (58,63%). Derrière on retrouve Ecolo (17,58%), LC (14,90%) et dernier Défi (8,89%).

Mont-Saint-Guibert

Au Mont-Saint-Guibert, la liste MSG Cohésion, tirée par Julien Breuer (MR), a obtenu 47,48% des suffrages à Mont-Saint-Guibert dimanche, ressort-il des résultats du scrutin communal. Le bourgmestre sortant Philippe Evrard (Ecolo) avait décidé de ne pas se représenter. La liste écologique récolte 20,16% des voix, soit une baisse de plus de 10% par rapport à 2012

Ottignies-Louvain-la-Neuve

A Ottignies-Louvain-la-Neuve, la majorité Ecolo-Avenir-PS en passe d'être reconduitela majorité Ecolo-Avenir-PS en passe d'être reconduite d'après la RTBF après 6 bureaux dépouillés sur 11. Ecolo obtiendrait 26% des voix, Avenir récolterait 18% des suffrages et le PS, en légère diminution, atteindrait 12% des votes. La liste OLLN 2.0 accuserait quant à elle le coup, avec 25% des voix (-10%).

Waterloo

A Waterloo, Le PS n'obtiendrait pas de poste après un tiers du dépouillement. Sans surprises, les premières tendances confirment la suprématie du MR dans la cité du Lion. Après le dépouillement de 13 bureaux (sur 31), le MR obtiendrait 24 postes contre 5 pour Ecolo, 1 pour MVW, 1 pour Défi et aucun pour le PS.

Visiblement, la majorité absolue du MR à Waterloo ne devrait pas être remise en question. Reste à savoir qui obtiendra le plus de voix sur la liste pour siéger dans le fauteuil de maïeur.

Perwez (RESULTATS COMPLETS)

A Perwez, le groupe Ensemble mené par Jordan Godfriaux sort vainqueur! Le siège de maïeur d'André Antoine est donc bel et bien tombé! En effet, le groupe Ensemble, mené par Jordan Godfriaux, a fini devant... d'une courte tête (51,78%).

Jodoigne (RESULTATS COMPLETS)

A Jodoigne, l'UC reste en tête, Ecolo progresse. Sans grande surprise, c’est la liste de la majorité sortante, l’Union communale qui est en tête. La liste de Jean-Luc Meurice et Jean-Paul Wahl récolte 57,71 % des votes.

Court-Saint-Etienne

A Court-Saint-Etienne, la Liste Mayeur obtient 45,49% (-6,38%) des voix sur base de 2 des 4 bureaux de vote dépouillés. La liste perdrait donc sa majorité absolue.

Ecolo atteint 28,29%, Plus 10,84% et Oxygène 10,32%.

Chaumont-Gistoux

A Chaumont-Gistoux, la liste ARC, emmenée par le bourgmestre sortant Luc Decorte, a obtenu 39,24% des suffrages devant la liste Villages (36,02%) conduite par Philippe Barras et Ecolo (24,74%), a-t-on appris à l'issue du dépouillement de l'ensemble des bulletins.