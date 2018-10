Voici tous les résultats partiels en province de Hainaut pour ces élections communales 2018.





A Mons

20% des bulletins sont dépouillés à Mons. Ecolo grimpe allant jusqu'à 14%. MeM monte à 21%, PTB à 8,5%. Agora-cdH est à 6%

Les premiers résultats commencent à sortir des urnes ce dimanche du côté de Mons. Sur les 90 bureaux à dépouiller, 21 sont déjà comptabilisés. Ces premières tendances sont toujours à prendre avec un maximum de prudence. Nicolas Martin serait devant le bourgmestre sortant Elio Di Rupo !

La Majorité absolue est assurée. Je voudrais signaler le résultat remarquable de Nicolas Martin, il sera un excellent bourgmestre.

A Charleroi

Les nouvelles semblent plutôt bonnes pour Sofie Merckx et son parti, puisque leurs témoins confirment la première tendance donnée par le sondage RTL, à savoir une montée de la gauche radicale à quasiment 14%. Les voix sont principalement chipées au PS et au MR. Dans son discours à la Maison des Huit Heures (lieu symbolique, c'est l'ancien siège du PS), elle se félicite de la réussite du PTB partout en Belgique, avec notamment des conseillers à Tournai et Mons. "Le début d'une conquête." Le MR, de son côté, se prendrait une petite baffe, et le PS garderait une majorité des voix, mais pas une majorité absolue. Ces informations sont bien entendu à vérifier au cours de la soirée: à 20% des dépouillements, ça semble être confirmé, avec le PTB à 15%, le PS à 40%, Ecolo à 8% et le MR à 13%. Petite montée de Défi avec 5% et C+ 8%.

A Tournai

La tendance du PS à faire alliance avec Ecolo était déjà dans l'air à la veille du scrutin, elle est encore plus manifeste au vu des résultats. Ecolo a progressé, avec 17,87% des voix, tandis que le MR, partenaire du PS lors de la défunte mandature, est en recul (22,53%). Le PS régresse également, en récoltant 36,02% des voix, mais reste le premier parti.

Paul-Olivier Delannois, bourgmestre faisant fonction durant la défunte législature devient quant à lui bourgmestre au détriment de Rudy Demotte, bourgmestre empêché.

Ensemble a récolté 13,98% des suffrages, le PTB 5,59%.. La ministre fédérale Marie-Christine Marghem a reconnu la victoire d'une "alliance des gauches".

A Ath

Le PS athois a perdu des plumes ce dimanche, passant de 52% des voix en 2012 à 35,01% cette année. Avec 11 sièges (-5), il reste toutefois le premier parti de la ville, devant la Liste athoise (31,09%, 10 sièges) du bourgmestre sortant Marc Duvivier. Empêtré dans des ennuis judiciaires - il est renvoyé devant la justice pour des irrégularités dans la gestion de la ville - Marc Duvivier avait été remercié du PS en mars 2018. Souhaitant tout de même briguer un second mandat à la tête de la ville, il avait créé sa propre liste.

Derrière ces 2 listes, le MR obtient 15% des voix, en net recul (-8,28 ppc) par rapport à 2012 tandis qu'Ecolo progresse de 3,49 ppc à 13,55% des suffrages et gagne 2 sièges.

A Leuze (COMPLET)

Surprise à Leuze-en-Hainaut où la liste MR, conduite par Lucien Rawart, a détrôné le cdH du député Christian Brotcorne. A l'issue du dépouillement de l'ensemble des bureaux, le MR obtient 30,86% des voix et devance d'une courte tête la liste Idées, tirée par le bourgmestre Christian Brotcorne (29,47% des voix). Le PS se classe troisième avec 17,95% des suffrages, devant Ecolo qui gagne plus de 12 ppc à 15,75%.

A Binche

C'est l’effervescence à Binche où le PS a obtenu une nouvelle majorité absolue avec 57 % des votes. Nous avons contacté le bourgmestre Laurent Devin qui a réalisé un score personnel de 6.194 voix. Les tambours en bruit de fond nous donnent un aperçu de l'ambiance carnavalesque qui règne dans la Cité du Gille en ce soir d'élections.

A Mouscron

Le CDH conserve sa courte majorité absolue avec 19 sièges sur les 37 en lice. La bourgmestre sortante, Brigitte Aubert, devrait quant à elle rester bourgmestre, après avoir récolté 4.507 voix de préférence, le meilleur score. Le PS est le grand perdant de ces élections, affichant 17,44%, soit près de 10% de moins par rapport au scrutin de 2012. Le parti socialiste passe donc de 10 à 6 sièges au conseil communal. Ces voix ont sans doute profité au PP, le parti populaire, qui décroche un siège. Ecolo fait une belle perçée, récoltant 16,55% des voix, et décrochant 3 sièges supplémentaires pour en afficher 6. Le MR stagne à 13,59% des voix et reste à 5 sièges.A Estaimpuis (COMPLET)

La liste PS-LB a conservé la majorité absolue, avec 60,44% des voix. S'il avait laissé la tête de liste à l'actuel président du CPAS Quentin Huart (17% des voix), c'est Daniel Senesael, le sémillant bourgmestre, qui a obtenu le plus de suffrages (28%) malgré tout. Il a donc annoncé qu'il garderait les clés de la cité.

A Pont-à-Celles

Les premiers résultats, à un peu moins de la moitié des dépouillements, donnent le PS en tête (27%), suivis par IC à quasi 24%, et enfin le MR à 20%.

A Celles (COMPLET)

La liste Cel'Avenir a remporté une courte majorité absolue (51,21%). Au niveau des voix de préférence, Véronique Durenne (559 voix) doit s'incliner devant Yves Willaert (652 voix), numéro 2 sur la liste.

Cel'Avenir possèdera 9 sièges au conseil communal, les 8 autres revenant tous à la liste Objectif Citoyens.

A Silly (COMPLET)

Avec 53,83% des suffrages, la liste du bourgmestre sortant obtient une victoire écrasante qui se traduit pour elle par une hausse de près de 3% par rapport à 2012. Pour son dernier mandat au poste mayoral, Christian Leclercq savoure bien évidemment ce nouveau succès électoral qui conforte encore un peu plus sa majorité absolue. Autre grand vainqueur du scrutin sillien, Ecolo remporte un 2ème siège tandis que le groupe Sens d’Antoine Rasneur (CDH), associé au pouvoir depuis six ans, perd un de ses cinq sièges. Comme il fallait s’y attendre suite à la démission de sa chef de file Cécile Cuvelier, le PS s’effondre littéralement et ne détient plus qu’un seul petit siège.

A Binche (COMPLET)

Avec 57% des voix, le PS conserve la majorité absolue à Binche, devant la liste Union (16,69%), la liste MR-CI (15,59%) et Ecolo (6,27%). Le député fédéral et actuel bourgmestre Laurent Devin, qui conduisait la liste socialiste, a obtenu 6.194 voix de préférence et devrait rester à la tête de la cité du Gilles.

A Enghien

La liste Ecolo du bourgmestre Olivier Saint-Amand gagne trois sièges de plus et en totalise désormais neuf. Les Verts ont déjà conclu un accord de majorité avec le groupe « En Mouvement » de Jean-Yves Sturbois

A Comines (COMPLET)

La liste Action (CDH) reste le premier parti avec 40%. Ensemble atteint les 24,93% (+7) Ecolo arrive troisième avec 17,59%.

A Froidchapelle

La moitié des bulletins de vote a été dépouillée à Froidchapelle. D'après les premières tendances, la liste EC sortirait gagnant.

A Flobecq (COMPLET)

La liste Flobecq-Viva, emmenée par le bourgmestre Philippe Mettens (PS), a récolté 51,97% des voix, ressort-il dimanche des résultats complets pour cette commune hennuyère. Le MR obtient quant à lui 28,42% des suffrages exprimés, tandis que la liste Respect en comptabilise 18,16%.

Au Mont-de-l'Enclus (COMPLET)

Le MR arrive en tête avec 71.34% (+3,43%) alors que la liste ACE récolte 28,66%.

A Espierres-Helchin

La liste du bourgmestre de la commune à facilités d'Espierres-Helchin, LB-2018, a remporté dimanche 53,2% des suffrages. La liste d'opposition Team + a remporté 46,8% des votes. Le bourgmestre d'Espierres-Helchin, Dirk Walraet, est à la tête de la petite commune à facilités depuis 30 ans.

A Pecq (COMPLET)

Les résultats complets sont tombés. Community Écolo récolterait 29,2% (+15.2%), Action (PS) arrive deuxième avec 23,3%, GO est troisième avec 20,4%, Pecau tallone avec 20%. Pecav termine avec 7,1%

A Gerpinnes (COMPLET)

Les résultats officieux donnent le CDH en majorité absolue avec 52.17%, Horizons (MR-PS-Ecolo) à 40.90% et Demain à 6.93%. Les votes blancs et nuls représentent 7.19% des voix.

A Merbes-le-Château (COMPLET)

Le PS conserve sa majorité absolue à Merbes-le-Château. Au terme du dépouillement, il affiche un score de 69,63%. Le liste socialiste était emmenée par Philippe Lejeune, bourgmestre de la commune depuis plusieurs années et ancien directeur général de l'Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi (ISPPC). Il y a quelques mois, cette intercommunale avait été dans la tourmente pour une série de problèmes présumés de gestion. Dimanche, le MR a totalisé un score de 30,37%.

A Brunehaut (COMPLET)

La liste USB du bourgmestre sortant, Pierre Wacquier, a conforté sa majorité absolue, en décrochant 14 sièges sur les 19 en jeu. La liste IC se retrouve donc dans l'opposition avec 5 sièges.

A Brugelette

A Peruwelz (COMPLET)

La liste du bourgmestre serait en tête et pourrait avoir la majorité absolue.

La tête de liste du MR, Vincent Palermo, est élu bourgmestre de Péruwelz avec 3.033 voix de préférence. L'échevin avait recueilli 1.143 voix de préférence en 2012. Son parti a réalisé un score de 43,3% (+15,38 points de %). Le nouveau bourgmestre a annoncé qu'il ouvrirait sa majorité. Son partenaire de majorité, le PS, a perdu 16%. "C'est la victoire du travail, de l'honnêteté et du respect", a commenté M. Palermo.

A Beloeil

Le PS de Beloeil a perdu deux sièges mais reste devant sur l'entité avec dix sièges. Pour l'avenir en obtient 8, Bel'Elan 2, CAP 2 et l'Essentiel 1. "Nous réflechissons pour l'instant. Si nous partons avec Michel Dubois et Bel'Elan, nous aurons 12 sièges, soit une courte majorité. Dès lors, nous devons encore réflechir à faire appel à un troisième partenaire" , indique Luc Vansaingèle, bourgmestre, qui a réalisé le meilleur score (1.174 voix)A Ellezelles

La liste du bourgmestre atteint les 43,04%, le PS arrive deuxième avec 25,39%, le MR troisième avec 17,7%.

A Antoing (COMPLET)

Le PS garde sa majorité absolue avec 55,03%. GO obtient 32,84%, UCA 12,13%.

A Quévy

Malgré une mandature difficile, Florence Lecompte semble garder la confiance de ses citoyens. À l'heure d'écrire ces lignes, un bureau de dépouillement a rendu son verdict. Le PS s'assure une confortable avance avec 42,20% des suffrages. Derrière, l'on retrouve au coude-à-coude les deux autres listes, à savoir MR+ (29,84%) et Ensemble Dès Demain (27,96%).

A Saint-Ghislain

Dans la Cité de l'Ourse, les résultats se font attendre ! Trois des huit bureaux de dépouillement de l'entité ont rendu leurs résultats. Le mach qui oppose le Parti Socialiste à la liste pluraliste Osons !s'avère malgré tout serré. En effet, le PS garde une confortable avance avec 48,01 % des suffrages. Mais rien n'est encore joué puisque sur la deuxième place se trouve Osons et ses 38,13 %. MR&Citoyens décroche quant à eux 9,74 % des voix. Le PP, nouveau venu sur la scène locale saint-ghislainoise, obtient pour l'instant 4,12 % des suffrages.

A Honnelles

Après 1500 bulletins dépouillés (sur 4.011), la liste Pour Honnelles Autrement (PHA) compte 702 votes (46,8%), le PS du bourgmestre Bernard Paget 649 voix (43,2%) et Honnelles Dynamiques 152 votes (10,1%). Les résultats sont donc très serrés. Si l'on en restait là, il y aurait renversement de majorité à Honnelles. Le PS, perdrait la main au profit de PHA, liste emmenée par Matthieu Lemiez. Plus d'infos dans les prochaines minutes...

A Hensies (COMPLET)

Les trois bureaux de votes ont été dépouillés. La liste du bourgmestre Eric Thiébaut obtient 75% des voix (3.221). Derrière, la liste Osons Changer emmenée par Caroline Horgnies compte 20,94% (899 votes) tandis que Patricia Laurent obtient pour le moment 4,05% des voix (174) pour sa liste Agora.

A Colfontaine

À Colfontaine, Lucien D'Antonio, bourgmestre sortant, semble encore avoir de beaux jours devant lui. En effet, les premiers résultats l'annoncent grand vainqueur de ces élections communales puisque le Parti Socialiste totalise actuellement 54,44 % des suffrages. Derrière, l'on retrouve C.Plus (18,60%) et le MR (10,85%). Oxygène, nouveau venu dans le paysage politique, fait une belle entrée en matière : à l'heure d'écrire ces lignes, ce parti citoyen comptabilise 9,30 % des voix, devant le PP (3,83%) et la Droite (2,98%). Insistons sur le fait qu'il ne s'agit que des premiers résultats puisque seuls deux bureaux sur sept a été dépouillé.

A Quaregnon

A Dour

Le PS garde son avance avec un peu plus de 66 % des votes en sa faveur pour 17 bureaux dépouillés sur 20. Citoyen est toujours second avec 16,7% et ferait ainsi trois sièges. Ecolo-Vrai est troisième avec près de 12 % et ferait deux sièges et QW Demain est à 5,93 % et ferait un siège. Par rapport à 2012, le PS perdrait un seul siège. Au total, à ce stade ce dimanche selon les chiffres officiels, 50% des votes valables ont été comptabilisés et dépouillés.

60 % des bulletins de vote sont dépouillés. Les tendances donnent la liste Dour Demain à 51% devant la liste rivale socialiste Votre Dour de Joris Durigneux avec 38 %. La liste Ecolo de Mohamed Keraï totaliserait un peu plus de 6%.

A Frameries

Le PS ne se sentait pas vraiment menacé à l'approche de ces élections communales. Force est de constater que ce sentiment n'est pas irrationnel. Les résultats des six premiers bureaux de dépouillement, sur les neuf que compte la commune, semblent confirmer cette tendance socialiste. Le PS obtient, à l'heure d'écrire ces lignes, 41,52 % des suffrages. Be Frameries monte sur la deuxième marche du podium avec 28,53 % , le MR obtient 9,12 % et le PTB 11,37 %. Les trois nouveaux partis à se lancer dans la course sur l'entité framerisoise, à savoir la Droite, le PP et AGIR obtiennent respectivement 2,11 %, 5,40 % et 1,95 %. Insistons sur le fait qu'il ne s'agit que de premiers résultats.

A Quévrain

Deux bureaux de votes sur trois ont été dépouillés à Quiévrain. Pour le moment, la liste Changer Quiévrain pointe à 54,95% des voix. Ce qui confirmerait leur majorité absolue glanée en 2012. Le PS prend 24,92%, UPQ 16,22% et Ecolo 3,91%. Les résultats défintifs devraient tomber dans quelques minutes...

A Boussu

Cinq des sept bureaux de dépouillement ont en effet rendu leur verdict. Pour l'heure, le Parti Socialiste obtient 48,18 % des suffrages tandis que le groupe ECHO en obtient 15,35%, Agora 11,71 % et RC 11,21 %. Suivent Jexiste, la Droite et le PP. Ces tendances pourraient cependant encore changées dans les minutes et heures à venir, lorsque tous les bulletins auront pu être dépouillés.

A Thuin

Les résultats sont tombés à Thuin, le PS conserve la majorité absolue mais perd un siège. Le PS et le MR perdent chacun un siège au détriment de IC et Ecolo qui gagne chacun un siège. Les résultats: PS obtient 42,53% (11 sièges), le MR 21,88% (5 sièges), IC 17,16% (4 sièges), Ecolo 10,60% (2 sièges), Défi et Oxygène n'obtiennent aucun siège.

Les Bons Villers

Les Citoyens Bonsvillersois sortent un impressionnant 45.84%, face au MR qui descend à 36.08%.

A Ham-sur-Heure

Le grand combat était entre deux membres du MR: Yves Binon, bourgmestre sortant, contre Adrien Dolimont, 2ème échevin. Les citoyens n'attendaient que ça: savoir qui allait être élu bourgmestre. C'est finalement Yves Binon qui est le grand gagnant avec 3.350 voix (24,17%). Adrien Dolimont n'est pas loin avec 2.757 voix (19,89%). Le MR a obtenus 69,73% des voix, le parti remonte de 10% par rapport à 2012. Le MR gagne 3 sièges. Cap Communal obtient 15,52% et perd deux sièges (total de 3 sièges).Vivre Ensemble obtient 10,71% et perd un siège (total de 2 sièges).

A Montigny-le-Tilleul

Le MR a obtenu la majorité avec 47,35%, suivi de Osons avec 20,98%, le PS obtient 14,94%, Ecolo 11,75% et Défi 4,98%. Marie-Hélène Knoop, qui remplaçant Véronique Cornet a été officiellement élue bourgmestre par les citoyens avec 1.738 voix sur un total de 7.140. Elle obtient presque le même score que Véronique Cornet en 2012. Le MR a tout de même perdu un siège (total de 12 sièges), alors qu'Ecolo en gagne un (total de deux sièges). Osons fera partie du conseil communal avec ses 4 sièges, ainsi que le PS qui reste stable avec 3 sièges.

A Chimay

La liste Bouge est menée par Tanguy Dardenne, le 1er échevin, alors que Françoise Fassiaux-Looten lui laisse sa place de candidat bourgmestre. Malgré qu'elle soit toujours sur les listes, ça n'a pas suffi pour convaincre les électeurs puisque la liste CLE (49,60%) dépasse celle de Bouge (46,13%). L'écart est très faible. Tanguye Dardenne a obtenu 1.897 contre Denis Danvoye et ses 2.196 voix. C'est un conseil communal avec 11 sièges (CLE) contre 10 sièges (Bouge).

A Rumes

Michel Casterman, bourgmestre depuis 2006, rempile pour un troisième mandat. Les IC conservent leur majorité absolue, avec 13 sièges sur les 17 disponibles, soit un siège supplémentaire par rapport à la mandature précédente. Le PS régresse avec 25,30% des voix et perd un siège, pour en décrocher 4.

A La Louvière

Dans la Cité des Loups, le Parti Socialiste ne se disait pas particulièrement inquiet. Les premiers résultats (18 bureaux dépouillés sur 27) semblent confirmer que les électeurs accordent leur confiance à Jacques Gobert et à ses colistiers. À l'heure d'écrire ces lignes, le PS obtient 43,34 % des voix, loin devant le PTB (15,26%) et MR-IC (13,58%).

S'en suivent Plus&CDH (9%), Ecolo (6,689%), Cum Lupis, Défi, PP, LuttOuvrière et Agir. Insistons sur le fait qu'il ne s'agit là que d'une première tendance, qui reste donc à confirmer.

A Morlanwez

Selon les résultats provisoires (2 bureaux dépouillés sur 5), le PS emmené par le bourgmestre sortant Christian Moureau obtient pour le moment 50,66% des suffrages. La liste 100% Citoyen de Salvatore Chiavetta devient le second parti de la Cité de l'Enseignement avec 22%. Derrière, la liste M+ de Marceau Mairesse est troisième avec 13,36%. Le MR de Michel Kowarik prend la quatrième place : 9,93% tandis que Agir obtient 4,05%.

La majorité absolue du PS est donc en danger.

A Chapelle-lez-Herlaimont (COMPLET)

Karl De Vos reste bourgmestre.Tous les bureaux de votes de Chapelle-lez-Herlaimont a été dépouillés. Le verdict est sans appel pour le PS : 66,31%. La liste Go!Chapelle prend la seconde position avec 17,62%. La liste Action Citoyenne comptabilise quant à elle 7,83% et 7,24% pour Ecolo. Le PS garde donc sa majorité absolue et fait même mieux que son score de 2012 (64%). Le nombre de siège reste par contre le même : 17 sur 23 pour le PS, 4 sièges pour Go! Chapelle et 1 siège pour AC ainsi que pour Ecolo.

A Manage

Le Parti Socialiste s'impose une nouvelle fois très largement et fait même mieux qu'en 2012 ! À l'heure d'écrire ces lignes et alors que cinq des huit bureaux ont été dépouillés, le PS récolte 63,98 % des voix (pour 61,77 % en 2012).

Loin derrière, l'on retrouve le MR (10,64%), Ecolo (8,12%), UPM (6,55%), AGIR (4,16%) CDH & Plus (3,84%) et EC (2,70%).

A Seneffe

La bourgmestre sortante, Bénédicte Poll, semble bien partie pour rempiler ! Et de loin puisque selon les résultats obtenus à l'issue du premier des quatre bureaux de dépouillement, la Liste de la Bourgmestre décroche 49,97 % des suffrages, tandis que le groupe Ecolo – qui n'était pas représenté lors de cette mandature – obtient 17,37 % et la liste AC+, emmenée par Gaëtan De Laever (partenaire de l'actuelle majorité) est à 16,77 %. Le PS de Michaël Carpin décroche pour l'instant 15,89 %.

A Ecaussinnes

Comme en 2012, la liste Ensemble arriverait en tête dans la Cité de l'Amour. D'après les premiers résultats, le parti d'opposition obtiendrait 10 sièges. En 2012, une coalition arc-en-ciel était parvenue à renvoyer Ensemble dans l'opposition. Mais d'après les premières estimations, la même coalition obtiendrait 10 sièges elle aussi. Par conséquent, si Ensemble s'associe avec ACE qui obtient un siège d'après les premiers résultats, une nouvelle majorité pourrait se mettre en place à Ecaussinnes.

Au Roeulx

La majorité des IC conduite par Benoît Friart s'impose à nouveau avec près de 69% des voix. Pour le bourgmestre qui peut ainsi s'attaquer à un troisième mandat, ce résultat indique que les Rhodiens apprécient le travail qui a été effectué ces douze dernières années.

A Braine-le-Comte

La liste Braine du bourgmestre Maxime Daye se maintient. Ecolo réalise par contre une grosse percée en obtenant 5 sièges contre 2. Le PS perdrait quelques plumes, tout comme Ensemble, les anciens IC. Par ailleurs, au niveau des votes nominatifs, Maxime Daye semble bien parti pour rester bourgmestre. Reste à voir si les prochains dépouillements confirmeront la tendance.

A Jurbise (COMPLET)

Sans surprise, la liste de la bourgmestre Jacqueline Galant caracole en tête avec déjà 74,5 % des voix en sa faveur. Jacqueline Galant totalise sur son nom 3.366 voix de préférence, elle améliore encore son score de 2012 où elle avait récolté 2.972 voix. La liste rivale "alternative citoyenne" a atteint 22% et pourra compter sur quatre sièges au conseil communal. La liste Humanistes fait un peu plus de 3% mais ne pourra pas prétendre à un siège.