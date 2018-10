Voici tous les résultats partiels en province de Luxembourg pour ces élections communales 2018.

- A Bastogne, Benoît Lutgen (cdH) conserverait sa majorité absolue alors qu'il défie son frère Jean-Pierre Lutgen. C'est ce qu'indique dimanche la RTBF après le dépouillement d'environ un tiers des bulletins dans la commune luxembourgeoise. Benoît Lutgen, président du cdH, parviendrait même à renforcer sa liste, selon la RTBF.

- À Tenneville, dans la province de Luxembourg, le groupe IC Tenneville du bourgmestre sortant, Marc Gauthier, a obtenu 6 sièges (56,43% des voix), contre 5 pour la liste d'opposition Osez O.C. (43,57%).

"J'admets être défavorablement surpris par ces résultats", a déploré le bourgmestre Marc Gauthier. "Nous espérions conserver le même nombre de sièges, soit 7 sur 11. Notre recul par rapport aux dernières élections nous coûte un siège", a-t-il ajouté.

- À Tellin, la liste ERC (Engagement-Respect-Citoyens) a récolté 50,59% des voix. Les listes "Letsgo18" et "Vivrensemble" obtiennent quant à elles respectivement 28,44% et 20,97% des suffrages, selon les résultats complets. La liste ERC était emmenée par l'actuel premier échevin de Tellin, Yves Degeye. Jean-Pierre Magnette, bourgmestre de la commune luxembourgeoise lors de cette législature, avait décidé d'arrêter la politique et ne s'était donc pas présenté lors du scrutin.