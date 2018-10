Voici tous les résultats partiels en province de Luxembourg pour ces élections communales 2018.

- A Bastogne, Benoît Lutgen (cdH) conserverait sa majorité absolue alors qu'il défie son frère Jean-Pierre Lutgen. C'est ce qu'indique dimanche la RTBF après le dépouillement d'environ un tiers des bulletins dans la commune luxembourgeoise. Benoît Lutgen, président du cdH, parviendrait même à renforcer sa liste, selon la RTBF.

Jean-Pierre Lutgen, qui se présentait sous les couleurs de C+, s'est exprimé devant les médias sur sa défaite: "Mon aventure politique est définitivement terminé", a-t-il déclaré. "J'avais décidé de laisser mon futur entre les mains des Bastognards. Ils ont décidé de manière claire et tranchée", a déclaré le patron d'Ice Watch, qui a ajouté n'avoir aucun regret.

Sa liste d'ouverture, qui était soutenue par tous les autres partis, n'a pas su faire de l'ombre à la liste du bourgmestre Benoît Lutgen, qui a raflé une majorité absolue tout comme en 2012.

- A Marche, après dépouillement des votes dans un tiers des bureaux de Marche-en-Famenne, commune où s'affrontent le ministre wallon de l'Agriculture René Collin et le ministre-président wallon Willy Borsus, le cdH resterait en tête mais perdrait la majorité absolue. Détenteur d'une majorité absolue depuis plusieurs mandatures, le cdH du bourgmestre André Bouchat resterait premier, mais sous la barre des 50%.

Emmené par Willy Borsus, le MR réaliserait quant à lui une percée importante, passant de 15 à plus de 25% des voix. Le PS perdrait de son côté quelques plumes, passant de 25 à 19%, tandis qu'Ecolo afficherait un score de 8% et que DéFI graviterait aux alentours des 3%.

- À Bertrix, la liste Action (tendance MR), poussée par le bourgmestre Michel Hardy et emmenée par Mathieu Rossignol, a remporté une majorité absolue, avec 54,12

- A Arlon, après dépouillement de la moitié des bureaux, la liste Arlon 2030 du bourgmestre Vincent Magnus (CDH) est en tête, avec 38,76%. Un score comparable à celui de 2012 (37,17%).

- A Martelange, petite commune du Luxembourg, la liste U.C. du bourgmestre Daniel Waty (CDH) a remporté le scrutin, avec 52,29%, contre 47,71% à MVE.

- Nicolas Stilmant (Ecolo) conserve son poste de bourgmestre à Fauvillers. Sa liste "Fauvillers Demain" a récolté 61,21% des suffrages, ressort-il dimanche des résultats complets dans cette commune luxembourgeoise. La liste "Alternative Citoyenne" arrive en deuxième position avec 23,60% des voix, tandis que celle baptisée "Le Renouveau" en obtient 15,19%.

- À Tenneville, dans la province de Luxembourg, le groupe IC Tenneville du bourgmestre sortant, Marc Gauthier, a obtenu 6 sièges (56,43% des voix), contre 5 pour la liste d'opposition Osez O.C. (43,57%).

- À Tellin, la liste ERC (Engagement-Respect-Citoyens) a récolté 50,59% des voix. Les listes "Letsgo18" et "Vivrensemble" obtiennent quant à elles respectivement 28,44% et 20,97% des suffrages, selon les résultats complets. La liste ERC était emmenée par l'actuel premier échevin de Tellin, Yves Degeye. Jean-Pierre Magnette, bourgmestre de la commune luxembourgeoise lors de cette législature, avait décidé d'arrêter la politique et ne s'était donc pas présenté lors du scrutin.

- A Gouvy, la liste d'ouverture "Horizon neuf", tirée par la conseillère communale Véronique Léonard (cdH), a obtenu 47,43% des suffrages (1.585 voix) dans la commune luxembourgeoise de Gouvy, a-t-on appris à l'issue du dépouillement complet des bulletins de vote. La liste "Ensemble" de l'actuel bourgmestre, Claude Leruse, arrive en deuxième position avec 34,02% des suffrages. Suivent "ROC2018" avec 11,04% et "Projet Action" avec 7,51%.

- A Libin, la bourgmestre libérale Anne Laffut emmenait la Liste Horizon 2024. Après le dépouillement d'un bureau sur deux, sa liste obtient 77,25 %. Une progression de près de 20% par rapport à 2012.