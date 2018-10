C'est la Flandre qui délivre, la première, les premiers enseignements clairs de ce scrutin du 14 octobre. Découvrez les glissements de terrain attendus au Nord.

- A Bruges, le CD&V de Dirk De Fauw serait en nette progression, au détriment de la liste sp.a du bourgmestre Renaat Landuyt.

- A Alost, la NV-A domine largement le scrutin après le dépouillement de plus de la moitié des bureaux de vote. Le parti s'emparerait de 17 des 43 sièges.

- A Herstappe (Limbourg), La liste IC-GB (7 candidats) a emporté quatre des sept sièges en jeu devant celle d'"Herstappe+" (4 candidats) qui a décroché les trois autres. En 2012, Herstappe était la seule commune de Flandre où les élections n'avaient pas eu lieu en raison de la présence d'une liste unique composée d'autant de candidats que de postes à pourvoir. Pour le scrutin de 2018, deux listes se présentaient: GB-IC (7 candidats) et Herstappe+ (quatre candidats) tirée par le bourgmestre sortant, Claudy Prosmans. Le nom du bourgmestre est connu: Leon Lowette.

- A Blankenberge, l'Open Vld perd des plumes mais reste le parti le plus important.

- Sur base des premiers résultats, le cartel sp.a-Groen reste le plus important à Gand, selon VTM. Le cartel avoisinerait 39% des voix. C'est environ 6 points de pourcentage de moins qu'en 2012, mais bien devant l'Open Vld, qui arrive en 2e position avec 19 %. Les deux listes sont désormais majoritaires à Gand. La N-VA n'atteindrait que 10 %, contre 17 en 2012.

- A Brasschaat, Jan Jambon et sa liste NV-A consolident leur position avec 44,3% des voies après le dépouillement de 24 des 30 bureaux de vote.

- Le bourgmestre CD&V de Genk, Wim Dries, semble en bonne voie de conserver son écharpe. Sur base des résultats de 34 des 49 bureaux de vote, les chrétiens démocrates locaux remportent dimanche 37,3% des voix. La N-VA, emmenée par la secrétaire d'Etat Zuhal Demir, est pointée à 28,7%, soit une progression de plus de 11 points par rapport à 2012.

- A Malines, la liste Vld-Groen-M+ du bourgemestre Bart Somers est en voie de décrocher la majorité absolue après le dépouillement de deux bureaux de vote sur 60. La liste culmine provisoirement à 53,7%. La NV-A cède pour le moment du terrain, à 12,8%.

- A Merchtem, La ministre fédérale Maggie De Block et sa Lijst1785 arrive en première position du scrutin local avec 36,9% des voix, sur base des résultats de 8 des 15 bureaux. La liste Pro Merchtem est pointée à 23,8%, devant le CD&V (16,4%). La N-VA n'est que quatrième (13,8%). Groen est donné à 9%.

- A Ostende, la liste du bourgmestre Johan Vande Lanotte deviendrait le plus grand parti. C'est ce qui ressort des premiers résultats après dépouillement dans 36 des 71 bureaux de la commune de Flandre occidentale.

- A Knokke, la liste du bourgmestre Léopold Lippens conforte largement sa majorité absolue, avec plus de 70%.

- A Courtrai, Vincent Van Quickenborne reçoit la confiance des électeurs. Après dépouillement dans 10 des 73 bureaux, il compte 31,8 % des voix.

- La N-VA arrive en première place dans la ville d'Hasselt (Limbourg) alors que tous les bureaux ont été dépouillés. La liste emmenée par le ministre de la Défense Steven Vandeput engrange 28,7% des suffrages. Le cartel RoodGroen+ arrive en deuxième place avec 25,3% des voix, juste devant le CD&V (20,9%). Les libéraux de l'Open Vld sont quatrièmes (10,4%), devant le Vlaams Belang (8,3%) et le PVDA (6,5%).

- A Louvain, le sp.a serait à ce stade le parti le plus plébiscité, avec plus de 25% des voix. La N-VA se situerait à 22% et Groen à 19,7%, selon des résultats toujours partiels (plus de la moitié des bureaux dépouillés).

-A Saint-Trond, le CD&V de la bourgmestre Veerle Heeren arrive en tête avec 25,1% des suffrages après le dépouillement de 34 des 38 bureaux de vote. Ce malgré un légère perte par rapport à 2012. Sp.a baisse également légèrement pour arriver à 23,4% des voix.

- A Turnhout, la NV-A et le Vlaams Belang sont au coude à coude après le dépouillement de 20 des 32 bureaux de vote. Le premier cité récolte pour le moment 18;6% des suffrages alors que le second en compte 17,4.

- A Izegem, la ville du président flamand Geert Bourgeois, la N-VA récolte le plus de voix mais perd 3,3% des votes.

- A Ninove, Forza Ninove remporte 43% des voix. Le deuxième parti est l'Open Vld avec 28,8% des votes, suivi par Samen (13,7%) et la N-VA (11,1%). La tête de liste de Forza Ninove, Guy D'haeseleer siège au Parlement Flamand pour le Vlaams Belang.

- Kruibeke, une des deux communes flamandes dirigées par un bourgmestre écologiste, semble s'orienter vers une confirmation, selon 6 bureaux dépouillés sur 14. Groen compte actuellement deux bourgmestres en Flandre: à Kruibeke et Zwijndrecht. A Kruibeke, la liste du bourgmestre Jos Stassen, "SamenVoorKruibeke" a remporté 37,5% (23,1% en 2012) des suffrages sur près de la moitié des votes dépouillés. La N-VA, second parti, passe de 33,6 à 23,9%. D.E.N.E.R.T la liste de l'ancien bourgmestre Antoine Denert gagne 19,8%.

- A Saint-Nicolas, le N-VA Lieven Dehandschutter consolide sa position avec 29,1 % des voix selon les résultats de la moitié des bureaux.

- A Westerlo, le CD&V a obtenu 14 des 27 sièges au conseil communal et dispose donc de la majorité absolue. Le partenaire et challenger actuel de la coalition, N-VA, passe de dix à six sièges. Le parti présidé par Bart De Wever peut donc envoyer l'ancien joueur de football Jan Ceulemans au conseil municipal. L'ex-Diable rouge a obtenu 731 votes de préférences et constitue donc le deuxième candidat le plus populaire de la liste N-VA.

Au CD&V, le bourgmestre Guy Van Hirtum est le champion local avec 4.256 votes préférentiels

- Pas de grande surprise dans la petite commune flamande à facilités de Messines, près de Comines-Warneton. Le bourgmestre de la plus petite commune de Flandre, Sandy Evrard, se succède à lui-même. La liste MLM du bourgmestre a raflé 68,3% des votes contre 31,7% pour la liste d'opposition RESPECT ! .