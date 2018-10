Découvrez les résultats des communales en région flamande.



Les bureaux de vote ont officiellement fermé leurs portes en Flandre. Les résultats partiels sont donc connus pour certaines communes:

Bart De Wever largement en tête des voix de préférence

- A Anvers, la N-VA grimpe à 36,6%. Elle devance Groen qui est crédité de 16,1%. Suivent le sp.a-CD&V (11,2, soit moins 18 points), le parti des travailleurs (PVDA) avec 8,4 %. L'Open VLD n'est crédité que de 5%. Selon VTM, Bart De Wever est le champion des voix de préférence puisqu'il en a pour l'instant récoltée 16.599. Filip Dewinter (Vlaams Belang) est le second avec 4.696 voix. Wouter Van Besien (Groen) est troisième avec 2.965 voix. Le vice-premier ministre Kris Peeters n'est que 6ème avec 2245 voix. Philippe De Backer ferme la marche avec seulement 935 voix. C'est ce qui ressort des résultats du dépouillement d'un bureau sur 9.

* A Edegem (province d'Anvers), la N-VA a remporté dimanche deux tiers des sièges dans la commune. La liste était poussée par le ministre flamand Philippe Muyters et tirée par le bourgmestre Koen Metsu.

© vlaanderenkiest



- A Gand, sur base des premiers résultats, le cartel sp.a-Groen reste le plus important, selon VTM, mais a engrangé une perte importante. La liste du bourgmestre sortant Daniel Termont (qui ne se représente pas) a atteint 33,9% contre 45,5% en 2012. L'Open Vld en a profité pour passer de 16,5 à 24,7%, indique VTM Nieuws sur base du dépouillement de 12 bureaux sur 91. La N-VA perdrait aussi des points en remportant 12,4% des suffrages contre 17,1% en 2012. Le CD&V gagne quelques points à 9,8%. Le PVDA (PTB) remporte 7% et fera son apparition au conseil communal. Le Vlaams Belang récolte 7,5% (6,5% précédemment).

- A Knokke, la liste du bourgmestre Léopold Lippens conforte largement sa majorité absolue, avec plus de 70%.

Pieter de Crem devrait quitter le gouvernement

- A Aalter, la liste CD&V-N-VA du bourgmestre Pieter De Crem a remporté la majorité absolue. Avec 24 bureaux de vote sur 26, le cartel obtient 56,8%. Le secrétaire d'Etat restera bourgmestre de la nouvelle commune fusionnée d'Aalter/Knesselare. Pieter De Crem avait annoncé qu'il quitterait le gouvernement fédéral s'il remportait les élections. Il est actuellement bourgmestre en titre mais devrait désormais assurer effectivement sa fonction.

- A Genk, le bourgmestre CD&V, Wim Dries, semble en bonne voie de conserver son écharpe. Sur base des résultats de 34 des 49 bureaux de vote, les chrétiens démocrates locaux remportent dimanche 36,8 % des voix. La N-VA, emmenée par la secrétaire d'Etat Zuhal Demir, est pointée à 28,7%, soit une progression de plus de 11 points par rapport à 2012. "Nous tendons la main au bourgmestre pour former dès que possible une coalition", a déclaré Zuhal Demir sur la VRT. PROgenk, l'actuel partenaire de coalition du CD&V, arrive lui 3e avec 11,5% des suffrages, soit en net retrait par rapport à 2012 où cette liste avait fait 16,8%.

- A Lubbeek, Theo Francken (N-VA) est en nette progression. Sur base des résultats de 4 des 13 bureaux de vote, les nationalistes flamands remportent 35,4% des voix, soit une progression de près de 10 points par rapport à 2012. Partenaire de coalition de la N-VA, le CD&V recule à 17,1%, contre 23,7% il y a six ans.

- A Louvain, le sp.a serait en passe de devenir le plus grand parti avec près de 25 %, juste devant la N-VA et ses 22 %. Groen serait troisième, avec 19,7 %. Les résultats de la moitié des bureaux ont été dépouillés.

- A Alost, avec 56 bureaux dépouillés sur 80, la N-VA reste le plus important parti d'Alost (Flandre orientale). Le bourgmestre Christoph D'Haese et sa liste ont recueilli 33,9% des suffrages, soit un peu mieux que le score de 2012 (31,1%). Le Vlaams Belang est le deuxième parti d'Alost avec 17,1%. Les deux partenaires de coalition de la N-VA, le CD&V et le sp.a recueillent respectivement 13,4% et 7,4%.

- A Bruges, la liste du bourgmestre sp.a de Bruges Renaat Landuyt a fortement perdu des points. Avec 81 bureaux dépouillés sur 115, le sp.a recueille 19,2% des votes contre 26,8% en 2012. La liste du CD&V est la grande gagnante avec 32,3% contre 26,6% en 2012. Le troisième parti de la "Venise du nord" est l'Open Vld PlUS (13,4%). La N-VA perd du terrain à 11,6% contre 19,8% en 2012.

- A Brasschaat, Jan Jambon et sa liste NV-A consolident leur position avec 44,3% (+ 4 points) des voies après le dépouillement de 24 des 30 bureaux de vote.

- A Malines, la liste du bourgmestre se dirige vers la majorité absolue selon les résultats de 2 bureaux sur 60. La liste VLD-Groen-M+ de Bart Somers récolte pour le moment 53,7 %.

Johan Vande Lanotte reste en position de force à Ostende

- A Ostende, la liste du bourgmestre Johan Vande Lanotte devient officiellement le plus grand parti avec 22,8%. Tous les bureaux de vote ont été dépouillés. L'Open VLD arrive deuxième avec 19,8%. La N-VA est troisième avec 16,5%.

- A Courtrai,Vincent Van Quickenborne confirme à Courtrai. Sa liste "Team Burgemeester" a recueilli 31,3% des suffrages contre 21,3% lorsqu'il se présentait en 2012 sous la bannière de l'Open-Vld, selon les résultats finaux. Ces six dernières années, la commune a été gouvernée par une alliance Team Burgemeester-Open Vld, sp.a et N-VA. Le deuxième parti de Courtrai est le CD&V qui passe de 33 à 16,8%. Le sp.a atteint 14,4%, le Vlaams Belang 12% et la N-VA, partenaire de la coalition actuelle, perd des points à 11,2%. Groen ferme la marche avec 9,9%.

- A Westerlo, le CD&V a obtenu 14 des 27 sièges au conseil communal et dispose donc de la majorité absolue. Le partenaire et challenger actuel de la coalition, N-VA, passe de dix à six sièges. Le parti présidé par Bart De Wever peut donc envoyer l'ancien joueur de football Jan Ceulemans au conseil municipal. L'ex-Diable rouge a obtenu 731 votes de préférences et constitue donc le deuxième candidat le plus populaire de la liste N-VA. Au CD&V, le bourgmestre Guy Van Hirtum est le champion local avec 4.256 votes préférentiels

- A Saint-Nicolas, le N-VA Lieven Dehandschutter consolide sa position avec 29,1 % des voix selon les résultats de la moitié des bureaux.

Beau succès pour Maggie De Block à Merchtem

- A Merchtem, la ministre fédérale Maggie De Block a enregistré un beau succès. Sa Lijst1785 arrive très nettement en première position du scrutin local avec 36,9% des voix, sur base des résultats de 8 des 15 bureaux. La liste Pro Merchtem est pointée à 23,8%, devant le CD&V (16,4%). La N-VA n'est que quatrième (13,8%). Groen est donné à 9%.

- A Hasselt, la N-VA a officiellement remporté les élections locales ce dimanche, après la publication des résultats complets. La liste N-VA emmenée par le ministre de la Défense Steven Vandeput engrange 28,7% des suffrages, devant le cartel de gauche RoodGroen+Hasselt qui récolte 25,3% des voix.

Les nationalistes flamands y progressent donc de 3 points par rapport au scrutin de 2012. Il y a six ans, la liste emmenée par la socialiste Hilde Claes avait capté 33% des voix. Les chrétiens-démocrates restent troisièmes dans le chef-lieu limbourgeois avec un score de 20,9%, devant les libéraux (10,4%). Le Vlaams Belang progresse quant à lui de 3 points à 8,3%, tandis que le PVDA réalise 6,5% des suffrages, ce qui l'assure de deux sièges au conseil communal.

- A Blankenberge, l'Open Vld perd des plumes mais reste le parti le plus important.

- A Izegem, la ville du président flamand Geert Bourgeois, la N-VA récolte le plus de voix avec 35,8% mais fait légèrement moins bien qu'en 2012 où elle avait fait 36,4%. Toutefois, le nombre de sièges de la N-VA est quand même passé de 12 à 13.

- A Herstappe (Limbourg), La liste IC-GB (7 candidats) a emporté quatre des sept sièges en jeu devant celle d'"Herstappe+" (4 candidats) qui a décroché les trois autres. En 2012, Herstappe était la seule commune de Flandre où les élections n'avaient pas eu lieu en raison de la présence d'une liste unique composée d'autant de candidats que de postes à pourvoir. Pour le scrutin de 2018, deux listes se présentaient: GB-IC (7 candidats) et Herstappe+ (quatre candidats) tirée par le bourgmestre sortant, Claudy Prosmans. Le nom du bourgmestre est connu: Leon Lowette.

- A Ninove, Forza Ninove remporte 43% des voix. Le deuxième parti est l'Open Vld avec 28,8% des votes, suivi par Samen (13,7%) et la N-VA (11,1%). La tête de liste de Forza Ninove, Guy D'haeseleer siège au Parlement Flamand pour le Vlaams Belang.



Majorité absolue à Brakel pour Alexander De Croo

- A Bredene, le sp.a a remporté une majorité quasi absolue avec 49,3% des suffrages (deux bureaux dépouillés sur six). Le sp.a du député flamand Steve Vandenberghe est passé de 48% en 2012 à 49,3%. La N-VA est le deuxième parti de la cité balnéaire avec 21,7%. L'Open Vld est troisième avec 16,5%. Le CD&V perd 2 points à 11,3%.

- A Middelkerke, Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) s'attend à réaliser dimanche un score monstre. "Le summum absolu de ma carrière", a-t-il déclaré dans une première réaction. Selon les résultats du dépouillement d'un bureau sur les 8, la Liste Dedecker est créditée de 44,5%. Une percée record par rapport à son score de 24,9% de 2012."C'est un 'strike' absolu. Je n'avais jamais osé rêver cela", ajoute M. Dedecker.

- A Leopoldsburg, le parti de Wouter Beke (CD&V) gagne de justesse avec 30,8%. Le SP.A les suit de près avec 30,2%. Le grand perdant est la N-VA.

- A Brakel, l'Open Vld du vice-Premier ministre Alexander De Croo se dirige vers une majorité absolue. L'Open Vld recueille 61,4% des voix (un bureau sur six dépouillé). Le partenaire de coalition sp.a obtient 13,3% et le CD&V 13%. Le Vlaams Belang pointe à 6,4% et la N-VA à 6%. En 2012, l'Open Vld avait recueilli 41,9% des voix à Brakel, soit 11 sièges sur 23.

- A Hoeilaart, Tim Vandenput devrait rester bourgmestre. Son parti, l'Open VLD, est crédité de 49,6%. Ce n'est pas la majorité absolue mais c'est suffisant pour s'emparer de la moitié des sièges (12 sur 21).

- A Grimbergen, c'est la liste de l'ancien du Vlaams Belang Bart Laeremans qui est en tête. La liste "Vernieuwing" est à 21,9%, ce qui représente 5 points de plus qu'en 2012.