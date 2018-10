Découvrez les résultats des communales en région flamande.

Bart De Wever a déclaré que la N-VA était plus que jamais "le parti du peuple (volkspartij)" en Flandre. Et ce, même si le CD&V est toujours le premier parti.

La présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten, s'est déclarée dimanche soir satisfaite des résultats des élections communales tenues dans les communes de Flandre.

Selon Meyrem Almaci, présidente de Groen, le parti compte 50% de membres en plus dans les conseils communaux qu'en 2012.

Tom Van Grieken, le président du Belang, a déclaré que son parti "était de retour". "Notre parti est le troisième du nord du pays", a-t-il rajouté. Il a invité Bart De Wever à "travailler avec le Belang à Anvers", hypothèse que ce dernier avait rejetée dans plusieurs interviews.

Bart De Wever largement en tête des voix de préférence peut reconduire la suédoise à Anvers

- A Anvers (complet), la N-VA grimpe à 35,3%. Elle fait légèrement moins bien qu'en 2012 mais conserve ses 23 sièges. Elle devance Groen qui est crédité de 18,1%. Suivent le sp.a avec 11,4%, le Vlaams Belang (10,5%) et le parti des travailleurs (PVDA) avec 8,7 %. Le CD&V est à 6,8%. L'Open VLD n'est crédité que de 5,6%. La coalition "suédoise" N-VA, Open VLD-CD&V pourrait donc être reconduite. Il se pourrait toutefois qu'un autre parti vienne s'ajouter à ce trio.

Bart De Wever est le champion des voix de préférence puisqu'il en comptabilise 76.702. C'est un peu moins qu'en 2012 où il avait récolté 77.732 voix. Filip Dewinter (Vlaams Belang) est le second avec 17.617 voix. Wouter Van Besien (Groen) est troisième avec 16.584 voix. Le vice-Premier ministre Kris Peeters n'est que 6e avec 9.968 voix. Philippe De Backer ferme la marche avec seulement 5.417 voix.

Mathias De Clercq pourrait devenir le premier bourgmestre libéral de Gand depuis 60 ans

* A Edegem (province d'Anvers), la N-VA a remporté dimanche deux tiers des sièges dans la commune. La liste était poussée par le ministre flamand Philippe Muyters et tirée par le bourgmestre Koen Metsu.

- A Gand, la cheffe de file écologiste gantoise Elke Decruynaere a indiqué que des négociations seraient entamées lundi en vue d'établir un cartel progressif au collège communal. Sp.a et Groen ont perdu plus de 10% lors des élections communales dimanche, selon des résultats pas encore définitifs (89 bureaux de votes sur 91 comptabilisés), mais demeurent les premiers partis à la ville de Gand."Nous portons ensemble un projet très fort", a indiqué Mme Decruynaere. Rudy Coddens restait dimanche soir le candidat de préference, selon l'écologiste, pour diriger un tel cartel sp.a et Groen. Mme Decruynaere ne craint pas que l'Open Vld Mathias Declercq réclame le maïorat, mais souhaite que les prochains jours soient consacrés à un projet pour Gand. Le libéral "a convaincu un gantois sur quatre, nous un sur trois", relève la candidate Groen au sujet de son rival. Elle souligne encore que le score de Groen est aussi très positif.

- A Knokke (complet), la liste du bourgmestre Léopold Lippens conforte largement sa majorité absolue, avec plus de 70%.

- A Louvain (complet), malgré le retrait du populaire Louis Tobback après 23 années à la tête de Louvain, le sp.a est resté dimanche le premier parti de la cité brabançonne, même s'il enregistre un reflux assez conséquent. Cornaqués désormais par l'échevin Mohamed Ridouani, les socialistes flamands ont réalisé 25,9% des voix, contre 31,4% il y a six ans. Suite à ces résultats, le sp.a a entamé des négociations avec le CD&V et Groen pour former une coalition. Le socialiste flamand Mohamed Ridouani va devenir le premier Belge d'origine étrangère à diriger une grande ville flamande.

Pieter De Crem devrait quitter le gouvernement

- A Aalter (complet), la liste CD&V-N-VA du bourgmestre Pieter De Crem a remporté la majorité absolue avec 57,3%. Le secrétaire d'Etat restera bourgmestre de la nouvelle commune fusionnée d'Aalter/Knesselare. Pieter De Crem avait annoncé qu'il quitterait le gouvernement fédéral s'il remportait les élections. Il est actuellement bourgmestre en titre mais devrait désormais assurer effectivement sa fonction.

- A Genk (complet), le bourgmestre CD&V, Wim Dries, semble en bonne voie de conserver son écharpe. Les chrétiens démocrates locaux remportent 38,6 % des voix. La N-VA, emmenée par la secrétaire d'Etat Zuhal Demir, est pointée à 27,6%, soit une progression de plus de 11 points par rapport à 2012. "Nous tendons la main au bourgmestre pour former dès que possible une coalition", a déclaré Zuhal Demir sur la VRT. PROgenk, l'actuel partenaire de coalition du CD&V, arrive lui 3e avec 12% des suffrages, soit en net retrait par rapport à 2012 où cette liste avait fait 16,8%.

- A Lubbeek (complet), Theo Francken (N-VA) est en nette progression. Les nationalistes flamands remportent 34,5% des voix (+10 points) par rapport à 2012. Partenaire de coalition de la N-VA, le CD&V recule à 17,8%, contre 23,7% il y a six ans. Theo Francken s'est félicité de ses très bons résultats.

- A Alost (complet) la N-VA reste le plus important parti. Le bourgmestre Christoph D'Haese et sa liste ont recueilli 33,2% des suffrages, soit un peu mieux que le score de 2012 (31,1%). Le Vlaams Belang est le deuxième parti d'Alost avec 17,3%. Les deux partenaires de coalition de la N-VA, le CD&V et le sp.a recueillent respectivement 13,4% et 7,6%.

Dirk De Fauw devient bourgmestre de Bruges, Renaat Landuyt prend sa retraite

- A Bruges (complet), le CD&V arrive en tête avec 31,9%, suivi par le SP.A de Brugse Lijst qui est à 19,4% et l'Open VLD PLUS qui est à 13,3%. Ces trois partis ont annoncé former une coalition avec Dirk De Fauw comme bourgmestre. Le bourgmestre sortant de Bruges, Renaat Landuyt (s.pa), va prendre sa pension. "J'ai dit que si je perdais ne fut-ce qu'un vote je prendrais ma retraite et c'est ce que je vais faire", a déclaré M. Landuyt.

- A Brasschaat (complet), Jan Jambon et sa liste NV-A consolident leur position avec 44,2% (+ 4 points).

- A Malines (complet), la liste VLD-Groen-M+ de Bart Somers a récolté 47,9%., ce qui représente la majorité absolue en termes de sièges.

Bart Tommelein appelle Johan Vande Lanotte à former une coalition à Ostende

- A Ostende (complet), la liste du bourgmestre Johan Vande Lanotte devient officiellement le plus grand parti avec 22,8%. L'Open VLD arrive deuxième avec 19,8%. La N-VA est troisième avec 16,5%. En termes de voix de préférence, c'est le ministre flamand des Finances, Bart Tommelein qui est en tête. "Si M. Vande Lanotte pense avoir réalisé un très bon résultat, il a tort", estime Bart Tommelein. L'initiative doit venir des libéraux, pense-t-il. "Il y a plusieurs possibilités pour une coalition. Nous pouvons discuter avec Groen et la N-VA."

- A Courtrai (complet),Vincent Van Quickenborne confirme. Sa liste "Team Burgemeester" a recueilli 31,3% des suffrages contre 21,3% lorsqu'il se présentait en 2012 sous la bannière de l'Open-Vld, selon les résultats finaux. Ces six dernières années, la commune a été gouvernée par une alliance Team Burgemeester-Open Vld, sp.a et N-VA. Le deuxième parti de Courtrai est le CD&V qui passe de 33 à 16,8%. Le sp.a atteint 14,4%, le Vlaams Belang 12% et la N-VA, partenaire de la coalition actuelle, perd des points à 11,2%. Groen ferme la marche avec 9,9%.

- A Westerlo (complet), le CD&V a obtenu 14 des 27 sièges au conseil communal et dispose donc de la majorité absolue. Le partenaire et challenger actuel de la coalition, N-VA, passe de dix à six sièges. Le parti présidé par Bart De Wever peut donc envoyer l'ancien joueur de football Jan Ceulemans au conseil municipal. L'ex-Diable rouge a obtenu 731 votes de préférences et constitue donc le deuxième candidat le plus populaire de la liste N-VA. Au CD&V, le bourgmestre Guy Van Hirtum est le champion local avec 4.256 votes préférentiels

- A Saint-Nicolas (complet), le N-VA Lieven Dehandschutter consolide sa position avec 29 % des voix.

Steven Vandeput devient bourgmestre et quittera le gouvernement fédéral en janvier, Maggie De Block rate l'écharpe de peu

- A Merchtem (complet), la Lijst1785 de la ministre fédérale Maggie De Block arrive en première position du scrutin local avec 36,6% des voix. Elle perd toutefois la majorité absolue. Elle a donc annoncé former une coalition avec le CD&V+. C'est Maarten Mast qui devient bourgmestre.

- A Hasselt (complet), la N-VA a officiellement remporté les élections locales, après la publication des résultats complets. La liste N-VA emmenée par le ministre de la Défense Steven Vandeput a engrangé 28,7% des suffrages, devant le cartel de gauche RoodGroen+Hasselt qui a récolté 25,3% des voix. Peu après les résultats, la N-VA, RoodGroen+ et l'Open VLD ont annoncé avoir formé une coalition. Steven Vandeput est devenu bourgmestre. Il a annoncé qu'il quitterait le ministère de la Défense en janvier prochain.

Il y a six ans, la liste emmenée par la socialiste Hilde Claes avait capté 33% des voix. Les chrétiens-démocrates restent troisièmes dans le chef-lieu limbourgeois avec un score de 20,9%, devant les libéraux (10,4%). Le Vlaams Belang progresse quant à lui de 3 points à 8,3%, tandis que le PVDA réalise 6,5% des suffrages, ce qui l'assure de deux sièges au conseil communal.

- A Blankenberge (complet), l'Open Vld perd des plumes mais reste le parti le plus important avec 27,7%.

- A Izegem (complet), la ville du président flamand Geert Bourgeois, la N-VA récolte le plus de voix avec 35,8% mais fait légèrement moins bien qu'en 2012 où elle avait fait 36,4%. Toutefois, le nombre de sièges de la N-VA est quand même passé de 12 à 13.

- A Herstappe (complet), La liste IC-GB (7 candidats) a emporté quatre des sept sièges en jeu devant celle d'"Herstappe+" (4 candidats) qui a décroché les trois autres. En 2012, Herstappe était la seule commune de Flandre où les élections n'avaient pas eu lieu en raison de la présence d'une liste unique composée d'autant de candidats que de postes à pourvoir. Pour le scrutin de 2018, deux listes se présentaient: GB-IC (7 candidats) et Herstappe+ (quatre candidats) tirée par le bourgmestre sortant, Claudy Prosmans. Le nom du bourgmestre est connu: Leon Lowette.

- A Ninove (complet), Forza Ninove remporte 40% des voix. Le deuxième parti est l'Open Vld avec 26,9% des votes, suivi par Samen (22,5%) et la N-VA (8,4%). La tête de liste de Forza Ninove, Guy D'haeseleer siège au Parlement Flamand pour le Vlaams Belang. Il espère devenir le premier bourgmestre Vlaams Belang de Flandre.

Alexander De Croo n'est pas le champion des voix à Brakel

- A Bredene (complet), le sp.a a remporté une majorité absolue avec 50,2% des suffrages La N-VA est le deuxième parti de la cité balnéaire avec 15,3%. Le Vlaams Belang est troisième avec 12,1%.

- A Middelkerke (complet), Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) a réalisé un score monstre. "Le summum absolu de ma carrière", a-t-il déclaré dans une première réaction. La Liste Dedecker est créditée de 44,1%. Une percée record par rapport à son score de 24,9% de 2012."C'est un 'strike' absolu. Je n'avais jamais osé rêver cela", ajoute M. Dedecker.

- A Leopoldsburg (complet), le parti de Wouter Beke (CD&V) gagne de justesse avec 30,8%. Le SP.A les suit de près avec 30,2%. Le grand perdant est la N-VA.

- A Brakel (complet), l'Open Vld a remporté dimanche la majorité absolue. Le parti a obtenu 53,9% des voix, soit 15 sièges sur 23. La tête de liste et vice-Premier ministre Alexander De Croo n'a toutefois pas été le champion des voix. Alexander De Croo a reçu 2.210 voix de préférence alors que le libéral Stefaan Devleeschouwer en a totalisé 2.938.

- A Hoeilaart (complet), Tim Vandenput reste bourgmestre. Son parti, l'Open VLD, est crédité de 49,6%, suffisant pour s'emparer de la moitié des sièges (12 sur 21).

- A Roulers (complet), le CD&V a remporté dimanche 40% des suffrages. Le parti obtient donc 18 sièges sur 39 au conseil communal. La N-VA remporte 18,6% (7 sièges), le Vlaams Belang 15% (6), Groen 9,6% (3), le sp.a 9,4% (3) et l'Open Vld 7,4% (2). En théorie, l'actuelle coalition avec Groen et le sp.a pourrait se poursuivre mais le CD&V dispose de suffisamment de cartes pour former une majorité.

- A Denderleeuw (complet), le Vlaams Belang est le premier parti avec 26,1% des voix. Il dépasse la liste du bourgmestre de Jo Fonck (sp.a) qui n'obtient que 20,9%. La N-VA paie clairement le prix d'une période de gestion agitée et de l'éjection d'un bourgmestre. Le parti passe de 24,9% à 12,8%. Le CD&V perd quelques points à 16,6%. Groen arrive ensuite à 8,3%. L'ancien bourgmestre Jan De Dier obtient un siège avec sa liste DVD.





Quid des Bekende Vlamingen?

Les Bekende Vlamingen et autres "lapins blancs" parachutés sur des listes, sans expérience politique, ne sont que rarement parvenus à se faire élire dimanche à l'occasion du scrutin communal. Parmi les exceptions, l'ancienne Miss Belgian Beauty Eveline Hoste a réussi à être élue avec 367 voix à Destelbergen pour le compte de l'Open Vld. D'autres têtes connues n'ont pas réalisé une si belle performance. A Keerbergen, l'actrice Loes Van den Heuvel, connue pour son rôle dans la série télévisée FC De Kampioenen, n'est pas parvenue à obtenir un siège au conseil communal. Bob Savenberg, l'ancien batteur du groupe pop Clouseau, a lui été élu au conseil communal de Dilbeek.

L'ancien entraîneur des Diables rouges Georges Leekens (à Oostkamp) et le cardiologue Pedro Brugada (Ostende) ne sont pas élus non plus.

Parmi les contre-exemples, Jean-Marie De Decker, l'ancien entraîneur de judo reconverti dans la politique depuis la fin des années 1990, a arraché la majorité absolue avec sa liste (voir ci-dessus) dans la station balnéaire de Middelkerke.