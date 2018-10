- A Tervuren, la NV-A arrive en tête des suffrages alors que tous les bureaux ont été comptabilisés. Avec 29,78% des voix, elle devance Groen (21,76%) et la liste Open Tervuren (17%). Le CD&V (15,95%) et Tervuren Unie (15,51%) cloturent le classement.



- A Grimbergen, la liste "Vernieuwing" de l'ancien membre du Vlaams Belang Bart Laeremans arrive en tête des suffrages avec 21,9%, soit près de 5% de plus qu'en 2012. Open VLD arrive deuxième avec 17,5% des voix. CD&V est en net recul avec 16,5% des suffrages récoltés, tout comme la NV-A (13,1%).



- A Wemmel, tous les bureaux de vote ont été dépouillés. La liste LB Wemmel arrive en tête du suffrage avec près de la moitié des votes (47,25%). Suivent Wemmel Plus (27,33%) et Intérêts Communaux (25,42%).



- A Overijse, la NV-A arrive en tête du scrutin avec 29,45% des votes. la liste Open-VLD-Groen Overijse est devancée de peu puisqu'elle termine avec 26,83% des voix. Overijse Plus, en recul par rapport à 2012, obtient le score de 20,89%.

- A, la NV-A (26,4%), le CD&V (19,7) et l'Open Vld (5,9) ont perdu des voix par rapport aux élections de 2012. A l'inverse, sp.a (18,2%) et surtout Groen (11,3%) sont en progrès. Les francophones d'UF perdent leur sège au conseil communal.- A, la liste du bourgemestre Open VLD arrive en tête des élections avec 26,78% des voix. Et ce malgré une chute de 6,28%. La NV-A en profite pour se rapprocher, avec ses 24,51%. Le CD&V (14,57%), la coalition Groen - sp.a (10,66%) et UF (10,39%) suivent.- A, alors qu'il ne reste que deux bureaux sur 28 à dépouiller, la coalition sp.a-Groen met la main sur 13 sièges grâce à son score de 31,56% des voies colllectées. L'Open-VLD (20,55%), le CD&V (12,95%) et la NV-A (12,41%), sont les formations suivantes. L'Union des Francophones arrive cinquième avec 8,19% des voies, en recul pare rapport avec 2012.- A, l'Open VLD arrive en tête à la fin du comptage des voix, avec 32,48% des suffrages. Ce score lui permet de décrocher 12 sièges, un de plus qu'en 2012. Derrière, la NV-A passe devant l'Union des francophones, autant en terme de votes (22,05% contre 19,29%) que de sièges (7 contre 6).