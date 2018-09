Belgique Dans moins de trois semaines, les Belges éliront leurs représentants communaux. Voici les 10 chocs qui animeront la dernière ligne droite de cette campagne.

1. Georges-Louis Bouchez VS Nicolas Martin : La bataille pour Mons a déjà commencé

Clash, déclarations tonitruantes, tension maximale : rarement campagne électorale aura tant retenu l’attention médiatique. Le reflet d’une bataille électorale particulièrement serrée ? Les chiffres disent autre chose : 29 sièges sur 45. Comme le score réalisé par les socialistes lors du dernier scrutin communal. Autant dire qu’ils resteront, sauf énorme surprise, le premier parti montois après les élections d’octobre. Elio Di Rupo, bourgmestre actuel, poussera la liste. Mais c’est bien Nicolas Martin, son successeur désigné par les militants, qui emmenera le PS. Le jeune candidat, qu’on dit très populaire auprès de la base, a de bonnes chances de remporter la mise.

Mais les chiffres ne disent pas tout. Et certainement rien de ces derniers mois de campagne perpétuelle menée par Mons en Mieux, la liste de Georges-Louis Bouchez (MR) et d’Opaline Meunier (CDH). Leur objectif : chasser le PS, au pouvoir à Mons depuis 53 ans, du Collège communal. Impensable ? À en croire son hyperactivité médiatique, l’énergie et la conviction, souvent contestée, avec laquelle il manœuvre, Bouchez semble persuadé du contraire. Reste que parvenir à renverser la majorité absolue du PS passerait déjà pour un petit exploit.

2. Benoît Lutgen VS Jean-Pierre Lutgen : le duel fratricide à Bastogne

“Pourquoi tant de haine ?” La question a été posée ce dimanche par Pascal Vrebos à Benoît Lutgen, sur RTL-TVI. Elle concerne les houleuses relations qu’il entretient avec son frère, Jean-Pierre. La réponse du président du CDH est évasive. Tout comme sa conclusion. “Je lui souhaite d’être heureux et apaisé”.

(...)