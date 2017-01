Tout est parti d’un communiqué de la régionale de Bruxelles de la CGSP-cheminots. "Rien ne va plus en gare de Forest", peut-on y lire. En cause : "La sécurité a une nouvelle fois été mise à mal". Samedi dernier, en gare de Forest-formation, un agent de triage effectue des manœuvres avec plusieurs voitures. En plein travail, son sous-chef de gare lui a demandé d’effectuer une autre opération.

N’étant pas à l’aise avec cette procédure parce que trop dangereuse, l’agent refuse alors d’abandonner les manœuvres en cours, "conformément à la réglementation" Une attitude qui n’a visiblement pas plu à son supérieur : "L’agent de triage a été mis à pied par le chef de zone et il a dû quitter son poste de travail sous la contrainte."

Cet acte a provoqué la colère des agents de triage qui, en apprenant la nouvelle, étaient prêts à arrêter le travail lundi.

Alors que la colère gronde, un autre incident est survenu. Cette fois, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. "Les agents se plaignent pour un rien. Quand il y a une petite faille dans la sécurité, vous ne voulez plus rien faire. Vous devriez venir travailler en Flandre. Là, vous appendrez ce qu’est un vrai travail !"

Voilà les termes qu’aurait utilisés le chef de zone envers les agents francophones. Furieuse, la CGSP parle de "racisme belgo-belge" ou encore de la "discrimination communautaire".

Face à la colère des agents de Forest-formation, une réunion paritaire s’est tenue entre différentes organisations et la SNCB hier. L’entreprise ferroviaire a décidé d’ouvrir une enquête pour "détecter et corriger les problèmes survenus provoquant l’inquiétude du personnel pour leur sécurité et leur bien-être au travail". L’enquête portera également sur les propos discriminatoires tenus par le chef de zone.

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.