Alors que le gouvernement belge est proche de tomber, une prolongation du nucléaire après 2025 est inévitable selon Damien Ernst, professeur à l’ULG et expert en énergie, la faute à l'absence du vote du texte de loi.

Des nombreux engagements pris par le pacte énergétique belge en 2018, dont la sortie du nucléaire à l’horizon 2025, qui est très certainement la mesure qui aura suscité le plus d’émois depuis son annonce. Et en mars dernier, le gouvernement fédéral s'était accordé sur une stratégie énergétique. Et cet accord ne remettait pas en cause la sortie du nucléaire en 2025, une échéance établie dans une loi de 2003 et confirmée en 2015.