C’est un véritable coup de tonnerre qui vient de s’abattre sur le palais de justice de Liège dans le dossier Liège-Airport. En effet, dans un jugement de près de cinquante pages, des juges ont fustigé le comportement du parquet et de l’office du procureur du Roi qui ont signé des transactions avec des suspects sans même s’inquiéter du sort d’une victime.

Le tribunal a donc rejeté les transactions qui ont été signées, notamment par Luc Partoune, ancien directeur général de Liège-Airport et qui a versé une somme de 120.000 € qui aurait dû entraîner l’extinction des poursuites à son encontre.

Malgré le versement de cette somme, il se retrouvera donc sur le banc des prévenus avec les autres personnes poursuivies dans ce dossier. "Le tribunal a estimé que le parquet a opté pour une politique de transaction qui outrepassait ses droits", indique Maître Gilissen, l’avocat de l’ancien comptable de Liège-Airport qui a été licencié après avoir découvert des malversations.

Pour rappel, ce dossier concerne des soupçons de détournements, d’abus de biens sociaux commis par Luc Partoune.

José Happart est soupçonné d’avoir utilisé sa position pour obtenir des avantages auprès d’un promoteur immobilier et d’un entrepreneur.

La chambre du conseil avait ordonné le non-lieu de quatre inculpés, constaté que des transactions ont été payées par trois inculpés et renvoyé d’autres. Ces trois inculpés se retrouveront sur les bancs. "Le juge souligne aussi que le parquet a été extrêmement négligent, allant jusqu’à la faute envers la victime."

En effet, la signature des transactions a été mise en place sans que la victime soit invitée à y prendre part alors que la loi stipule que la victime doit avoir été indemnisée et consultée.

Cette décision, qui pourrait faire jurisprudence, ne serait pas susceptible d’être contestée. "Il n’y a pas de possibilité d’appel ni du parquet ni du prévenu. Donc, M. Partoune qui avait signé une transaction va se retrouver sur les mêmes bancs que M. Happart et d’autres, et va devoir répondre de sa responsabilité", conclut Me Jean-Louis Gilissen.