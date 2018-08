Une course-poursuite entre la police et une camionnette s'est déroulée mercredi matin depuis la tour Japonaise à Laeken jusqu'à la hauteur de Grimbergen.

Les occupants du véhicule pourchassé ont pris la fuite à pied et l'un d'entre eux, un homme âgé de 37 ans, a pu être intercepté. L'homme était en possession de faux documents. Privé de sa liberté, il doit encore être entendu, indique le parquet de Bruxelles. Le deuxième suspect est toujours recherché. La course-poursuite a débuté vers 10h20 a débuté à hauteur de la tour Japonaise à Laeken. Les policiers ont pris en chasse une camionnette avec des plaques polonaises, dont le conducteur avait refusé d'obtempérer aux injonctions. La poursuite s'est arrêtée sous un pont à la sortie de Grimbergen.

Deux personnes ont pris la fuite à pied. L'hélicoptère de la police fédérale ainsi que des chiens pisteurs ont été appelés en renfort. Vers 11h00, les policiers ont interpellé un des deux suspects, qui est connu des services de police. Son comparse est toujours activement recherché.

Le parquet a ouvert une enquête pour recel et faux et usage de faux dans la mesure où le suspect interpellé était en possession de faux documents et qu'une quantité importante de matériel informatique a été retrouvée dans la camionnette. Le laboratoire scientifique de la police fédérale a été appelé et d'autres devoirs d'enquête sont en cours.