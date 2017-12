Au niveau des grandes surfaces, les magasins Colruyt ouvrent leurs portes jusqu'à 13 heures. Du côté des Delhaize et Lidl, ils devraient fermer à 14 heures. Quant aux Carrefour, mieux vaut se référer au site internet de la firme puisque l'ouverture ou la fermeture des magasins a été décidée au cas par cas. Enfin, les enseignes habituellement ouvertes les dimanches et jours fériés (comme Intermarché) devraient observer les mêmes horaires.





Les centres commerciaux seront ouverts jusque 17-18 ou 19 heures. Sont concernés: Bastions, Ville 2, Grands-prés, Belle-Île, St-Lambert, Hydrion, Westland shopping et le shopping de Nivelles jusque 17 heures. Basilix, Docks Bruxsel, City 2, Belle Fleur, l'Esplanade de Louvain et Les dauphins vous accueillent jusque 18 heures maximum. Enfin, Rive Gauche fait de la résistance en proposant la fermeture la plus tardive: 19 heures. A Liège, la Mediacité restera fermée.





En ce qui concerne les commerces de proximité, le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) croit savoir qu'environ 84% d'entre-eux seront ouverts ce dimanche. Prenez néanmoins vos dispositions, les horaires pourraient être aménagés.