La mise en œuvre du cours d’éducation à la philosophie et la citoyenneté (EPC) dans l’enseignement secondaire à la rentrée prochaine pourrait s’avérer aussi chaotique qu’elle l’aura été lors de cette année scolaire dans le primaire. En cause : les difficultés pour le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de se mettre d’accord sur le décret régissant entre autres les conditions à remplir pour être enseignant, les détails concernant leur future formation mais aussi les assouplissements à apporter au système dans le fondamental. C’est ce qu’indiquent la CGSP et la CSC, les deux syndicats majoritaires dans l’enseignement.

Le gouvernement de Rudy Demotte (PS) devrait approuver ce mercredi l’avant-projet de décret relatif à la mise en œuvre des EPC dans le secondaire, ainsi qu’aux adaptations dans le fondamental. Une première étape plus que tardive et mettant en difficulté les écoles, les directions et les enseignants, qui auront à faire un choix de carrière important dans un délai extrêmement court, dénonce Joseph Thonon, qui préside la CGSP-Enseignement. "C’est proprement scandaleux. On se trouve presque au mois de mai et ils en sont encore à l’avant-projet. On en est au début du processus législatif, puisque le projet doit entre autres encore passer devant le Conseil d’État, au Parlement, avant de passer en deuxième lecture. Cela met beaucoup de monde dans l’incertitude. Des questions se posent également sur la formation en didactique que les enseignants de secondaire devront suivre" , indique-t-il.

Depuis cette année-ci, les cours de EPC ont fait leur apparition dans la grille des écoles primaires officielles. Les deux heures par semaine de cours de religion ou morale ont été ainsi réduites de moitié, une heure étant consacrée au cours de EPC. Les élèves peuvent d’ailleurs opter pour deux heures de EPC, étant alors dispensés de religion ou morale. L’objectif du cours : favoriser le vivre-ensemble et permettre à chaque élève de se développer en tant que personne et citoyen.

