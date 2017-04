Les beaux jours reviennent, et avec eux les cyclomoteurs (mobylettes et scooters) se font plus nombreux sur les routes, en particulier en Wallonie. Problème : cela s’accompagne aussi d’un nombre effrayant d’accidents. En 2014-2015, l’AWSR (agence wallonne pour la sécurité routière) a recensé 1.755 accidents impliquant un cyclomoteur en Wallonie (907 en 2014, 848 en 2015).

Pire, en deux ans , 13 personnes ont perdu la vie dans ces accidents et 1.848 ont été blessées. Près de 3 par jour. En 2016, 7 personnes ont à nouveau été tuées sur un cyclomoteur. C’est en province de Hainaut (47 % des accidents de cyclomoteurs, et 377 faits) qu’on comptabilise le plus d’accidents de cyclomoteurs en Wallonie, devant de Liège (31 % et 255 faits), le Luxembourg (45 faits) et Namur (92 faits).

67 % des accidents (70 % des tués) ont lieu entre avril et octobre. Juin, juillet et août sont les plus meurtriers avec respectivement 29 % des accidents et 34 % des tués enregistrés pendant cette période. "C’est lié au retour des beaux jours, les accidents cyclomoteurs ont souvent lieu en été", précise Belinda Dematia, porte-parole de l’AWSR. "Car les crashs concernent souvent des jeunes qui ont plus de temps libre à cette période." Via l’étude de l’AWSR, Belinda Dematia identifie plusieurs causes à ces accidents.

(...)