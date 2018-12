Le 16 novembre dernier, la DH vous dévoilait déjà les raisons exactes pour lesquelles la N-VA ne voulait pas du pacte de l'ONU sur la migration, aujourd'hui au coeur de totues les attentions et tensions. Petit rappel de ce qui pousse précisément le parti nationaliste à le refuser.

La réticence de la N-VA à appriouver le pacte mondial de l'ONU sur les migrations n'est pas née hier. Mi novembre, le parti présidé par Bart De Wever se montrait déjà très clairement réfractaire à la signature dudit pacte, pour lequel Charles Michel avait pourtant déjà promis la signature de la Belgique. La N-VA le qualifie de contraire à l’accord du gouvernement actuel. Si la N-VA n’en veut pas, c’est parce qu’elle le juge trop laxiste sur plusieurs aspects.

1. Le Pacte manquerait de distinction entre migration légale et illégale. Et surtout, sa signature forcerait la N-VA à aller à l’encontre de son programme. Il serait inenvisageable pour les nationalistes flamands d’accepter un engagement à faciliter le regroupement familial en assouplissant les conditions de revenu, les conditions linguistiques et la durée du séjour avec un accès plus rapide aux avantages sociaux.

2. Pas question non plus pour la N-VA d’élargir les prestations auxquelles les migrants légaux et illégaux peuvent prétendre.

3. Sur le plan judiciaire , les conditions fixées par le pacte dérangent aussi la N-VA. Même si le pacte n’est pas contraignant, il prévoit toutefois une limitation des possibilités de détention pour les personnes en séjour illégal. De même qu’un engagement à régulariser ces migrants en séjour illégal et à ne plus criminaliser le séjour illégal sur le territoire d’un pays. Des orientations opposées à la politique du parti qui compte le plus d’électeurs en Belgique.

Dans les rangs de la N-VA, il se dit que la signature d’un tel pacte suffirait à un juge militant ou activiste pour transformer ses engagements politiques non contraignants en droits opposables. "Du déjà-vu dans l’affaire des visas, mais aussi dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ", s’exclament les nationalistes flamands en coulisses.

Et promouvoir, comme le veut le Pacte des Nations unies, " le respect de la culture des migrants ", ainsi que " leurs sensibilités dans les soins de santé ", c’est aller à l’encontre de la politique d’intégration prônée par la N-VA.

Vous l’aurez compris, la N-VA estime n'avoir aucun intérêt à signer un tel pacte, en contradiction totale avec son programme actuel et à venir. Quitte à débrancher la prise du gouvernement.