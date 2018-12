Le 12 novembre dernier, Sander Loones (N-VA) succédait à Steven Vandeput, qui deviendra bourgmestre de Hasselt. Le 9 décembre - hier donc -, il démissionnait. L’ex-ministre de la Défense n’aura en définitive siégé au gouvernement fédéral que 28 jours. Pire, il n’aura effectué qu’une seule mission, d’une journée, avec les frégates belges en Suède.

Sander Loones n’est pourtant pas le ministre qui a effectué le plus court mandat de l’histoire. En 1846, le catholique Jules D’Anethan fut ministre de la Guerre pendant huit jours. Pour la petite histoire Jules D’Anethan est devenu Premier ministre quinze ans plus tard… Sa courte carrière en tant que membre du gouvernement fédéral est une affaire douloureuse pour Sander Loones, car, contrairement à Jan Jambon et Theo Francken, il ne pourra pas retourner au Parlement européen dans lequel il a siégé jusqu’au 9 novembre dernier.

L’ex-ministre des Finances, Van Overtveldt, n’a, lui non plus, plus de filet de sécurité. Il était tête de liste du parti pour les élections européennes de 2014. Tous deux recevront vraisemblablement un emploi de leur parti.