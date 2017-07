Les présidents du cdH et du MR Benoît Lutgen et Olivier Chastel se sont entretenus lundi après-midi au sujet de la formation de nouvelles majorités politiques et se reverront mardi, a indiqué le porte-parole du MR.

"La réflexion globale continue à porter sur les trois entités fédérées afin de mettre en place un projet nouveau, cohérent et alternatif au PS. Toutefois, le travail s'est intensifié concernant la Wallonie", précise-t-il dans un communiqué.

Lundi, les patrons du MR et du cdH ont notamment abordé les thèmes de la recherche scientifique et de la fonction publique.

Des experts des deux partis se sont également réunis pour approfondir certains aspects techniques, budgétaires et juridiques de la future coalition. Ces travaux se poursuivront mardi.

Mercredi, les deux présidents rencontreront les partenaires sociaux, ainsi que des acteurs socio-économiques et associatifs. Le Conseil économique et social de Wallonie (CESW) ouvrira le bal dès 10h00, suivi à 12h30 par Inter-Environnement Wallonie (IEW).

A 14h00, ce sera au tour du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP) d'être entendu par MM. Lutgen et Chastel, lesquels recevront les organisations agricoles à 15h30.