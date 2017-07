Le cdH, le MR et Ecolo se sont retrouvés jeudi vers 16h au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour acter les avancées engrangées mardi sur une réforme de la gouvernance publique. Les Verts ont fait de cette réforme une priorité, indépendante d'éventuelles négociations gouvernementales.

Peu avant 18h, Ecolo quittait les négociations. Sa co-présidente, Zakia Khattabi, déclarait que "les accords engrangés ne permettent pas de dire qu'on assainit le système, même si des avancées sont acquises". Les manquements concernent le décumul intégral des mandats, l'intégration des rémunérations privées dans le calcul du plafond de rémunération des mandataires publics et la dépolitisation de l'administration, trois mesures demandées par Ecolo.

Les Verts continueront ce travail sur la bonne gouvernance en dehors d'une future majorité et ils continueront à déposer des textes depuis l'opposition. Quant au MR et au cdH, on ne sait pas quel sera leur accord sur la gouvernance. Ils ne communiqueront pas dessus et rien ne dit que les exigences d'Ecolo se retrouveront dans l'accord MR/cdH. En revanche, ils ont annoncé qu'ils se reverraient vendredi matin pour "élaborer un projet pour Bruxelles, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles"."Nous voulons nous mettre au travail en pensant aux trois entités ensemble, et la porte reste ouverte. Nous le disons, nous le répétons: si Ecolo et DéFI veulent à un moment donné faire un bout de chemin et se rendre compte du travail que nous réalisons, nous sommes ouverts à la discussion", a renchéri le président du MR, Olivier Chastel.

Le MR et le cdH ne peuvent constituer une nouvelle majorité qu'en Région wallonne. A Bruxelles et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, le soutien d'Ecolo et/ou de DéFI est indispensable. Les deux partis ne souhaitent toutefois pas se concentrer sur la seule Wallonie. "On veut pouvoir avancer sur un projet francophone global et montrer à ceux qui pourraient nous rejoindre demain que l'on travaille de concert sur les trois entités", a souligné M. Chastel.

Tant M. Chastel que M. Lutgen ont répété que l'heure n'était pas à l'arithmétique.

Les travaux de vendredi auront lieu au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelels.