Un éclairage réalisé par nos confrères de La Libre Belgique.

Guerre de tranchées entre francophones. A quelques mètres de distance, les camps s’observent mais personne ne bouge. C’est la guerre d’usure, la guerre des nerfs. Les discussions pour former des majorités alternatives sans le PS dans les entités fédérées sont suspendues à la réussite d’une vaste réforme en matière d’éthique politique. Ecolo l’exige comme préalable. Défi aussi. Les verts ont participé jeudi après-midi à une table ronde sur ce thème avec les humanistes et les libéraux. La porte reste ouverte. Par contre, comme annoncé, Olivier Maingain, président des amarantes, a boudé ces palabres. Il veut des contacts en bilatérales avant une grande négociation. Il a obtenu gain de cause : des discussions de parti à parti devraient venir s’ajouter au pow-wow entre MR, CDH et Ecolo (prochaine grande réunion prévue mardi prochain).

Préaccord PS-Défi

Attention, tout le monde est bien d’accord : de nouvelles règles plus strictes sont nécessaires pour corseter les élus. Les derniers mois, remplis de révélations sur des abus en tout genre (Publifin, Samusocial,…) le prouvent. Mais la stagnation actuelle autour du seul thème de la gouvernance plombe tout le reste. Défi et Olivier Maingain agacent, on l’a écrit. Mais Ecolo commence à énerver également. En particulier du côté du MR où le pessimisme est de plus en plus évident. "Est-ce que Lutgen a enfin compris qu’avec Défi, ça ne marcherait pas ?", s’interroge un libéral proche des "négos". E n plus, le MR a tenté d’aborder d’autres sujets que la gouvernance et Ecolo a refusé. Ça devient problématique pour nous. Quand on voit les polémiques sur la suppression de la taxe télé redevance en Wallonie, il est clair que la gouvernance n’est pas la seule préoccupation des citoyens. On ne veut pas se laisser enfermer dans l’agenda d’Ecolo. On se revoit mardi prochain mais on ne sait même pas si Maingain daignera venir ! Des bilatérales, c’est bien mais, à un moment, il faut quand même se réunir tous ensemble pour trancher."

Bref, même si on ne peut pas dire que l’exclusion forcée du PS de ses trois places fortes fédérées est à jeter aux oubliettes de l’histoire, ça sent le sapin… Les rumeurs sur un préaccord PS-Défi au gouvernement bruxellois pour 2019 et au-delà ont convaincu, en particulier chez les libéraux, qu’il est vain de s’acharner.

Le point de rupture

Que va-t-il se passer dans les prochains jours ou les prochaines semaines ? La prédiction politique est un exercice à haut risque mais osons tout de même une piste : Défi va continuer à jouer la montre et à freiner des quatre fers, Ecolo va poursuivre sa croisade. Arrivera alors un point de rupture où le pourrissement des discussions fera voir rouge à Benoît Lutgen et aux libéraux. Ils lanceront les discussions pour une coalition MR-CDH pour le seul gouvernement wallon. Au final, les francophones auront des exécutifs régionaux fondés sur des alliances différentes. Avec une énorme rancœur à gérer entre le CDH, le MR, Défi et le PS. Avec un gouvernement commun (celui de la Fédération) menacé de paralysie totale pour cette raison. S’il fallait négocier une nouvelle réforme de l’Etat en 2019, Bart De Wever ne pouvait pas rêver mieux…