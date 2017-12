Le réseau routier wallon fait montre ce vendredi après-midi de gros soucis de circulation dans les provinces de Namur, Liège et Luxembourg.



Elle avait été annoncée, et elle est bel et bien tombée. La neige provoque des embarras de circulation, que ce soit sur le réseau principal ou secondaire. La situation est particulièrement compliquée dans les régions de Léglise, Bouillon et Bastogne. Ainsi, divers incidents sont à signaler en raison des chaussées rendues glissantes par ces précipitations hivernales :





- Un accident est survenu sur la E411 Namur-Luxembourg entre Transinne et Libramont-Chevigny. Cet accident empêche la circulation sur deux bandes de circulation.

- Un camion est annoncé en difficulté sur la Nationale 4 Luxembourg-Bastogne au niveau de Martelange





Selon Touring, 348 kilomètres de bouchons sont cumulés sur l'ensemble du réseau national à 16h00, dont une très large majorité au sud du pays.





Les temps de parcours sont ainsi bien plus conséquents que d'ordinaire. Il faut par exemple compter 2h45 pour rejoindre Arlon en provenance de Namur, et plus de trois heures pour faire le trajet inverse.





A cela s'ajoutent, selon la RTBF, d'épaisses nappes de brouillard dans l'est de la province de Liège, du côté de Verviers, Polleur et Francorchamps, rendant les conditions encore plus délicates.