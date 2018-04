Belgique Certaines infos vous ont paru louches ce matin ? Jetez un œil à votre calendrier, la réponse s'y trouve peut-être. La tradition du 1er avril dans la presse a encore fait quelques victimes ce dimanche. Voici le petit tour des poissons d'avril.

La Libre Belgique : Les Diables rouges chanteront eux-mêmes leur hymne pour la prochaine Coupe du Monde

Damso ou pas Damso ? Hymne ou pas hymne ? La Libre Belgique a tranché, ce sont donc les Diables rouges qui chanteront leur propre hymne en vue du prochain mondial. "Partir en Russie sans hymne, ça aurait été triste, regrettait le capitaine Eden Hazard. Et puis, on dit toujours qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, non ?" Le seul à ne pas y trouver son compte, c'est le Grand Jojo qui, sur Twitter, s'en est allé d'un "Ouais mais non ! Eux marquent des buts, moi je chante. Chacun son métier". Pas panique, le poisson était encore passé par là.

RTBF : Le stade national sur le site de Caterpillar Gosselies

"Enfin une solution au dossier du stade national", clame la RTBF ce dimanche matin. 100 hectares de terrain, 3000 places de parking déjà existantes, un aéroport à proximité et surtout... pas de chemin vicinal ! Bref, l'endroit parfait pour y implanter notre futur stade national de 60.000 places. Alain Courtois, grand défenseur de ce projet joue la carte du fair-play et souhaite "bonne chance à (ses) collègues de Charleroi pour booster ce projet".

L'Echo : le gouvernement va taxer les coffres-fort

C'était l'une des grandes actualités politico-financière de ces derniers mois : la taxation à 0,15% des comptes-titres supérieurs à 500.000€. Selon des informations exclusives de l'Echo, cette mesure serait tout bonnement supprimée et remplacée par une taxe sur les coffres-forts. Le quotidien économique explique que près de 25 milliards d'euros (en bijoux, or, liquidités ou œuvres d'art) dorment dans les coffres-forts des banques belges. Avec une taxe à 2,15% prévue par le gouvernement, cela permettrait de faire rentrer 538 millions d'euros dans les caisse de l'Etat ! Mais comment éviter que les contribuables retirent leur fortune des banques, l'Etat ajoute que tous les coffres-forts devront rester obligatoirement fermés jusqu'au paiement de la taxe.

7sur7 : Les hommes devront rembourser aux femmes leur différence salariale

Bonne ou mauvaise idée ? Il est sûr que cette fameuse loi aurait beaucoup fait parler d'elle. Pour 7sur7, le gouvernement préparait un texte de loi obligeant les hommes à rembourser aux femmes la différence de salaire qui existe entre l'un ou l'autre pour un même poste. La loi serait rétroactive et concernerait tous les salaires tombés depuis le 1er janvier 2015 ! L'idée est évidemment saugrenue, mais la différence de salaire entre en homme et une femme est bien de 6,5% en Belgique... et ça, ce n'est pas une blague.

L'Avenir : Deux heures de rap par semaine dans le Pacte d'excellence

Damso a inspiré pas mal de rédaction pour ces poissons d'avril. C'est le cas à l'Avenir qui a choisi d'en parler dans le dossier du Pacte d'excellence. Ainsi, deux heures de rap seront intégrées aux horaires des futurs écoliers via la réforme du Pacte d'excellence. Le nom de cette réforme ? Le "plan Damso". Et il a été présenté à Herve, la commune de la ministre de l'Enseignement Marie-Martine Schyns. Plusieurs volets sont prévus à cette réforme comme la création de la Romeo Elvis Academy ou l'opération "un rappeur en classe". Bref, encore un poisson d'avril. Dommage, diront certains jeunes...

Voilà pour les poissons d'avril de nos confrères, avez-vous repéré le nôtre sur notre site ?