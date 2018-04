Le MR célébrera son 1er mai à Court-St-Etienne. Daniel Bacquelaine y défendra sa grande réforme des pensions. Une réforme qui avance étape par étape mais "qui est à prendre dans son ensemble", souligne le ministre MR des Pensions à nos confrères de La Libre Belgique. "Elle vise plusieurs objectifs : faire en sorte que les pensions soient payables demain; renforcer le lien entre carrière professionnelle et pension; harmoniser les différents régimes; lutter contre la pauvreté en relevant les pensions minimums; renforcer le second pilier pour garantir un niveau de vie plus en phase avec les revenus avant la retraite; et enfin, mieux informer le citoyen sur sa situation."

Ces objectifs semblent louables. Pourquoi vos réformes rencontrent-elles une telle opposition ?

>> Le ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR) défend bec et ongles sa réforme des pensions.

>> “Elle est indispensable, mais aussi favorable aux gens”, affirme-t-il.

>> Il confie que la pension à points ne pourra peut-être pas être adoptée d’ici la fin de la législature…