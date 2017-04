Dans les coulisses de Pairi Daiza: "Un panda peut vous casser un bras" (VIDEO)

Depuis l’arrivée du bébé Tian Bao il y a 10 mois (il fait déjà 24 kilos, NdlR), on a réaménagé l’enclos des pandas", glisse le jeune soigneur Robin. "On a diminué le niveau d’eau pour éviter qu’il se noie et on a rajouté une grille pour éviter qu’il ne tombe et des échelles pour qu’il puisse remonter. Avant, le niveau s’élevait à 50-60 cm d’eau et aujourd’hui il est à 10 cm."

Son quotidien ? Nourrissage, nettoyage et… pesage des excréments pour savoir ce qu’ils ont mangé la veille. Un mâle peut avoir des déjections de 15 kilos et une femelle peut aller jusque 20 !

Quel est leur régime spécifique ?

"Le bambou, principalement. 50 kilos par jour pour chaque panda, ils en mangent environ 20 et le reste va aux éléphants. Mais aussi le fameux panda cake, leur friandise, composée de riz, de farine et de graines de soja principalement. Les carottes servent à leur laver les dents et une pomme aussi par jour. Le petit est encore au lait de sa maman, même s’il essaye de plus en plus de manger comme elle."

D’où est originaire ce fameux bambou ?

"Il provient de la France, du sud de Paris. Un producteur qui fournit également le zoo de Beauval. On avait essayé le bambou hollandais mais cela ne marchait pas, il n’en mangeait pas. Du coup, on a opté pour le français. Mais on ne leur donne jamais en main propre. Le panda reste un ours et non pas un nounours. En Chine, ils vont à 6 hommes lorsqu’ils doivent approcher un panda adulte. C’est un animal sauvage donc on ne rentre pas dans l’enclos avec lui. Le petit, oui, mais d’ici quelques mois on ne le fera plus non plus car on sent déjà qu’il a une certaine force. Quand on voit la mère qui casse des cannes de bambou en un geste alors que, nous, on n’y arrive pas, faut pas demander ce qu’il ferait de notre bras ou jambe. Il pourrait vous le casser en un coup. Ça reste un ours de 120 kilos !"

Comment l’apprivoiser alors ?

"Ils sont nés en Chine, en captivité, donc ils ont toujours connu l’homme depuis leur plus jeune âge. On fait un peu partie de leur famille entre guillemets. Maintenant, on essaye aussi de ne pas trop les apprivoiser car notre but n’est pas de les dresser ni de leur faire jouer des tours comme dans un cirque. Le but est qu’ils restent un minimum sauvage. On sait que le petit va repartir en Chine mais on ne sait pas s’il va rester dans un centre ou s’il sera mis dans une réserve. Tout un programme est mis en place autour d’eux vu qu’il s’agit d’une espèce en voie de disparition. Maintenant, il n’est pas rare en Chine de voir des soigneurs qui s’habillent en panda pour qu’il n’identifie pas l’homme comme quelque chose de bien et pour éviter qu’une fois dans la nature, ils ne s’approchent des habitations."

Que pourrait-il leur arriver, ici, en captivité ?

"Tout et n’importe quoi, comme les hommes en fait, faut juste savoir le voir à temps. Si quelque chose ne va pas, on le voit au comportement. Ils ne dorment plus, ne réagissent pas ou ne mangent pas leur panda cake. Des petits détails qui font qu’on peut déceler quelque chose. L’avantage est qu’ils nous reconnaissent. Avant, le mâle fichait le camp dans la grotte quand il me voyait, il avait peur. Il peut aussi paniquer lorsqu’un jardinier passe avec un souffleur. À nous de les calmer avec notre voix ou notre odeur qu’ils reconnaissent. Quant aux visiteurs, ils sont habitués aux visiteurs. Même si quand ils crient, cela peut les ennuyer."