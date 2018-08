L'Agence flamande des routes et du trafic (AWV) va mener, à partir du 24 août, des travaux de réfection sur l'E40 à Heverlee et Bertem.

Les travaux dureront jusqu'au 27 août à 06h00 en direction de Liège et jusqu'au 3 septembre à 06h00 en direction de Bruxelles. Malgré la période de vacances toujours en cours, le Centre flamand du trafic s'attend à de fortes perturbations et conseille aux automobilistes circulant entre Liège et Bruxelles et Lummen et Louvain de trouver des alternatives pour leurs déplacements.

Des travaux de réfection seront effectués, en direction de Bruxelles, au croisement de l'E40 et de l'E314. Le trafic en provenance de Liège (E40) et de Lummen (E314) se fera sur une seule bande. Ces travaux dureront jusqu'au 3 septembre.

En direction de Liège, le trafic se fera sur une bande au lieu de quatre en temps normal.

Des perturbations et bouchons sont prévus lors de périodes qui ne sont généralement pas concernées par de tels problèmes.

"Il est préférable d'éviter l'E40 et l'E314 autant que possible durant la période des travaux", précise le Centre flamand du trafic.