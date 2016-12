Depuis plusieurs années, les accidents de travail au sein de l’armée sont de moins en moins nombreux. C’est en tout cas ce qui ressort d’une réponse du ministre de la Défense, Steven Vandeput, à une question parlementaire du député CD&V Veli Yüksel.

Les chiffres en attestent : en 2010, 1.259 accidents (avec lésion) ont entraîné une absence pour motif de santé (AMS) d’au moins un jour. En 2014, il y en a eu 945 et l’année dernière, 913 incidents du même genre ont été recensés au sein des forces armées, soit une baisse de 27 % en cinq ans.

Dans sa réponse, le ministre détaille quelque peu ce relevé annuel : ainsi, en 2015, 247 accidents de travail se sont produits durant des exercices sportifs, 152 pendant des manœuvres et 14 alors que les soldats étaient en opérations à l’étranger. À noter que ces données chiffrées ne concernent que les cas déclarés d’accidents avec lésion (permanente). Le nombre d’accidents avec lésion ayant entraîné un séjour à l’hôpital n’est pas connu.

L’Opération Vigilant Guardian, c’est-à-dire le déploiement de militaires sur le territoire national, en vigueur depuis janvier 2015, ne représente par contre que 0,66 % des accidents.

Steven Vandeput (N-VA) indique également que la santé de chaque militaire - qu’il soit issu de la Composante Terre, Air, Marine ou Médicale - est sous surveillance de manière périodique par un médecin du travail. Pour déterminer s’il est apte au travail et peut donc participer aux activités sportives, le médecin procède à une évaluation et un examen clinique par le médecin du travail. La procédure ne s’arrête toutefois pas là : en effet, si un doute subsiste, le soldat peut être redirigé vers un médecin spécialiste pour des examens complémentaires.

Cela dit, les membres des forces armées ne sont pas auscultés qu’en cas de pépin : soumis à des tests physiques chaque année, envoyés aux quatre coins du pays et du monde et tenus de se maintenir en forme pour mener à bien leurs missions et protéger la nation, il est en effet impératif que nos militaires soient en bonne santé et traités convenablement.

C’est d’ailleurs la dernière précision du ministre de la Défense : "le check-up médical n’est pas uniquement réalisé en raison de l’obligation légale, mais il l’est également par souci du personnel. La fonction de militaire n’implique pas seulement d’effectuer chaque année les tests sportifs mais aussi de devoir participer à des exercices, des manœuvres et des opérations."