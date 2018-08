Cet été, près de 570 jeunes Belges vont s’envoler pour de nouveaux horizons. Ils participeront à un programme scolaire grâce à l’organisation WEP (World Education Program).

210 d’entre eux ont succombé à la nouvelle tendance : partir à l’étranger pendant les études secondaires. Ils sont 10 % de plus à avoir choisi de vivre cette expérience par rapport à 2017, et 40 % de plus par rapport à 2016.

(...)