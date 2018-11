Plusieurs centaines de gilets jaunes ont crié leur colère depuis ce matin dans la capitale. La situation a rapidement dégénéré : combis de police sur le flanc et incendié, autopompes, gaz lacrymogène, pavés descellés...

Selon le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, le calme est revenu à Bruxelles après les débordements.

La police a arrêté 74 personnes vendredi dans le cadre de la manifestation des gilets jaunes, a indiqué en fin de journée la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Le parquet de Bruxelles a précisé plus tôt que 3 personnes ont été arrêtées judiciairement et qu'un dossier pour incendies volontaires a également été ouvert après l'incendie de deux véhicules appartenant aux forces de l'ordre. Les suspects en cause pour cet incident n'ont pas encore été identifiés. Parmi les trois personnes arrêtées judiciairement, l'une est suspectée d'avoir commis des faits de port d'arme et une autre est suspectée de dégradations volontaires. La troisième personne a été aperçue en possession de produits stupéfiants et a reçu une convocation pour une audition ultérieure par les services de police. Ilse Van de keere ajoute qu'un mineur arrêté fait aussi l'objet d'une procédure judiciaire.

Sur les 74 arrestations dénombrées par la police locale, 70 sont des arrestations administratives.

Il s'agit d'informations "parcellaires" mais "vu l'actualité en cours, nous ne pouvons communiquer qu'un bilan provisoire à ce stade", précise pour sa part le parquet de Bruxelles. Ce bilan est dès lors "susceptible d'évolution dans les prochaines heures".

Tunnels rouverts

Plusieurs tunnels bruxellois du centre ont été fermés à la circulation en raison de la manifestation des "gilets jaunes". Les perturbations sur la Petite Ceinture et dans le Quartier Européen sont terminées, selon Bruxelles Mobilité. L'ensemble des tunnels sont rouverts.

La circulation difficile

Alors que commence l'heure de pointe du soir, la circulation sur les routes est chaotique à Bruxelles, a prévenu vers 16h30 une porte-parole de Bruxelles Mobilité, Inge Paemen. Les points de congestion sont surtout concentrés dans le pentagone, notamment sur la petite ceinture et les routes de déviation du quartier européen, ainsi qu'à Meiser et sur le boulevard Reyers. Ces perturbations sont une conséquence des actions des "gilets jaunes".

Plusieurs lignes de bus sont également perturbées dans le centre mais les stations de métros Arts-Loi et Parc sont à nouveau desservies depuis 16h00 environ.

Les trams 92 et 93 roulent également à nouveau normalement entre Louise et Botanique.

La manifestation a dégénéré

La manifestation des "gilets jaunes" a dégénéré en début d'après-midi à l'entrée de la zone neutre, au carrefour Arts-Loi, où se trouvaient les institutions fédérales et où toute manifestation était interdite. Un véhicule de police a été renversé sur son flanc, un deuxième a été incendié. Les autopompes ont été actionnées pour disperser les manifestants.

Selon la police, les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles. Cette version est contestée par des manifestants, qui estiment à l'inverse que la police a actionné les autopompes lorsque le calme régnait.

Revivez le direct de Brut, au cœur des "gilets jaunes" :

Rémy Buisine, journaliste pour le média Brut, qui était en train de filmer un groupe d'une cinquantaine de "gilets jaunes" pacifiques à proximité du musée de la BD, a été interpellé par des policiers alors qu'il venait de quitter la zone, encerclée par les forces de l'ordre.

© D.R.

Les slogans scandés étaient principalement dirigés contre le gouvernement belge, demandant la démission du Premier ministre Charles Michel. Après avoir bloqué une sortie du Tunnel Loi avec du matériel de construction, les gilets jaunes se sont déplacés vers le carrefour Arts-Loi.

Une soixantaine de personnes ont été arrêtées alors qu'elles étaient en possession de matériel dangereux et prohibé.

Selon nos informations, la police a fermé certains accès à la gare centrale.





Le compte Twitter de notre journaliste vous détaillait la manifestation des gilets jaunes.