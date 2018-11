Les acteurs radiophoniques public, privés et indépendants ont donné jeudi le coup d'envoi du déploiement final à Bruxelles et en Wallonie de la radio numérique hertzienne (DAB+), laquelle remplacera à terme la couverture FM actuelle.

Ce jeudi ont en effet débuté une série de tests techniques opérationnels entre les réseaux privés et ceux de la RTBF sur une première série d'une dizaine d'émetteurs.

Ce nombre sera progressivement étendu à 24 émetteurs au cours des neuf mois à venir afin d'augmenter la couverture DAB+, laquelle devrait théoriquement supplanter la FM analogique d'ici l'été prochain.

Les opérateurs radios continueront toutefois à diffuser simultanément en analogique et en digital (période dite de "simulcast"), afin de permettre aux auditeurs de migrer progressivement d'un mode à l'autre en s'équipant d'une radio DAB+. Aucune échéance n'a toutefois encore été fixée pour l'arrêt total de la diffusion analogique en Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Ce 15 novembre est un jour historique", s'est félicité le ministre des Médias Jean-Claude Marcourt lors d'une petite cérémonie jeudi matin à son cabinet à Bruxelles.

"Grâce au DAB+, les auditeurs auront une meilleure qualité d'écoute, une offre de radios plus large ainsi qu'une offre de services multimédias renforcée. Le DAB+ a aussi l'avantage de mettre toutes les radios sur un même pied d'égalité. Les radios indépendantes auront ainsi la même qualité de diffusion que les grandes radios", a-t-il ajouté.

La transition vers le DAB+ a bénéficié ces dernières années d'un soutien financier public de près de 13 millions d'euros. Les radios indépendantes recevront également un soutien de la Fédération pour s'équiper en conséquence.

A l'heure actuelle, 16 radios sont déjà disponibles en DAB+ en Wallonie et à Bruxelles, mais leur nombre devrait passer d'ici l'année prochaine à une trentaine.

"Le but des tests lancés aujourd'hui est de vérifier que tout se passe bien sur un plan technique pour être sûr qu'il n'y ait plus aucun problème l'an prochain quand toutes les radios seront passées au DAB+", éclaire Eric Adelbrecht, président du conseil d'administration de maRadio.be, la société coopérative regroupant radios privées et publique chargée d'organiser la transition numérique de la radio en Belgique francophone.

Si la disponibilité de la radio numérique hertzienne est déjà très forte à Bruxelles, en Brabant wallon ainsi que dans le Hainaut, des efforts restent à faire en provinces de Namur ou du Luxembourg où seuls 70% de la population est couverte à l'heure actuelle.

Standard international déjà appliqué en Norvège, et en cours de déploiement en Grande-Bretagne et en Suisse, le DAB+ (pour Digital Audio Broadcasting Plus) est l'équivalent numérique de la FM. Cette technologie permet une offre plus large qu'en FM. Outre le son, elle permet aussi à l'auditeur de disposer d'informations complémentaires (écrites ou visuelles) sur le programme en cours d'écoute.

Gratuite comme la FM, la diffusion en DAB+ a l'avantage d'offrir une réception sans interférence, en particulier en voiture. Celle-ci nécessite toutefois l'acquisition d'un nouveau récepteur radio. Trente pourcent des voitures neuves vendues en Belgique disposent déjà d'un autoradio adapté.